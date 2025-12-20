Una leyenda del Sevilla se rinde a su etapa en Nervión: "Aquel equipo marcó la historia"

La primera etapa dorada de la historia del Sevilla Fútbol Club duró desde verano el verano de 2005 al de 2007. Los hispalenses se proclamaron campeones en dos ocasiones de la Copa de la UEFA y una de la Supercopa de Europa, de la Copa del Rey y de la Supercopa de Europa de la mano de Juande Ramos con un equipo conformado por algunas de las leyendas más grandes que hayan defendido la elástica blanquirroja. Sin duda, una pareja que marcó no sólo a los aficionados sevillistas sino al fútbol español fue aquella delantera conformada por Fréderic Kanouté y Luis Fabiano, quien ha compartido una publicación a través de su cuenta de Instagram recordando su paso por Nervión.

Tras un carrusel de fotos luciendo la elástica del Sevilla que finaliza con sus datos como goleador, 107 dianas en 228 partidos, Luis Fabiano ha hablado sobre su etapa en un club que marcó su trayectoria: "Este equipo está en mi corazón y jamás lo olvidaré, un equipo español que me apoyó de una manera espectacular". Para el brasileño, el conjunto hispalense es "mi vida, siempre va a estar entre los primeros", aseguraba antes de mostrar la camiseta "de la primera final de la Copa de la UEFA que ganamos", en un partido para la historia donde los nervionenses derrotaron al Middlesbrough inglés en Eindhoven por 4-0 gracias a dos tantos del ariete.

Entre Sevilla y Sao Paulo

Repasando su carrera, Luis Fabiano recuerda que el Sevilla Fútbol Club fue "el equipo donde pasé más tiempo después del Sao Paulo, aunque allí fueron idas y venidas. En total creo que son siete años en el Sao Paulo y siete en el Sevilla, pero ahí fue seguido". O'Fabuloso no ha dudado en rendirse a lo vivido durante su etapa en Nervión, que fue la más prolífica de su trayectoria y de la que guarda un grato recuerdo no sólo por lo conseguido, sino por el cariño de una afición que encontró en él un ídolo: "Es un equipo que marcó mi vida, mi historia, con el que conquisté más títulos porque estuve varios años seguidos. Aquel equipo marcó la historia del Sevilla con muchas conquistas, con muchas cosas buenas... Fue una de las mejores etapas de mi vida".