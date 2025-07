Loïc Badé se destapa: fan de Jesús Navas, de los Biris y futuro capitán del Sevilla FC

Es una realidad que no se sabe qué será de Loïc Badé en el Sevilla Fútbol Club. El zaguero es uno de los activos, si no el más, valioso del conjunto hispalense. Su buen papel desde que aterrizase en la capital andaluza le ha hecho ganarse, además del cariño de la afición, el interés de varios equipos no sólo a nivel europeo, sino mundial. Pese a tener ofertas para abandonar el conjunto nervionense el pasado mercado de invierno, el galo decidió quedarse cuando peor estaba su equipo, siendo un puntal en defensa para lograr la salvación en la peor temporada de la historia reciente del combinado blanquirrojo.

Tras sus vacaciones, una semana más largas que la de algunos de sus compañeros debido a su convocatoria con la selección absoluta de Francia, el central se ha reincorporado junto al resto del grupo para ponerse a las órdenes de un Matías Almeyda que aún no sabe si podrá contar con él este curso. La mala situación económica del cuadro sevillista invita a pensar que podría salir en esta ventana de traspasos, aunque de momento el futbolista es uno más en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, consolidándose no sólo como uno de los más veteranos de la plantilla, sino como uno de los líderes que necesita el vestuario.

Loïc Badé celeba uno de los goles del Sevilla durante esta temporada / Europa Press

La importancia de los detalles

Tras regresar a las instalaciones de la Carretera de Utrera, Loïc Badé compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se puede ver su taquilla en el vestuario que el primer equipo tiene allí, mostrando una serie de detalles que demuestran no sólo su compromiso con el Sevilla Fútbol Club, sino un cariño que ha dejado patente en varias ocasiones a la entidad blanquirroja. En su espacio personal, el zaguero francés cuenta con su último cromo de Panini y dos pegatinas del grupo ultra Biris Norte, una de ellas dedicada al que ha sido su compañero y capitán Jesús Navas abrazándose a Lucas Ocampos durante la UEFA Europa League de la temporada 2022/2023 junto a la frase "Leyenda de Gol Norte. Locura, pasión y duende".

Sin embargo, un elemento que ha pasado desapercibido para muchos sevillistas se encuentran en la zona derecha de la foto: el brazalete de capitán del conjunto nervionense. La pasada temporada, Badé era el quinto en la lista de capitanes del Sevilla por detrás de nombres como Marcao o Saúl Ñíguez. Tras la retirada de Navas y los cambios en la plantilla, todo hace pensar que el zaguero será uno de los líderes en el vestuario si se queda este curso en Nervión.

La taquilla de Loïc Badé en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC / Instagram

Ahora solamente queda lo mismo que con el resto de operaciones: esperar y ver cómo se desarrolla un verano que tiene pinta de movido en Nervión. La llegada de Antonio Cordón parece haber revolucionado los esquemas y formas de trabajar en el Sevilla Fútbol Club, que necesita del liderazgo del extremeño para solventar la crisis que tiene atado de pies y manos a un equipo que parece seguir en caída libre. El tiempo dirá si los cambios en el banquillo y la dirección deportiva han frenado ese descenso a los infiernos del cuadro nervionense, que espera revertir la situación para volver a plantar el campamento base en los puestos europeos.