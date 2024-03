Dos novedades y una nueva ausencia en el entrenamiento del Sevilla

El Sevilla ha completado, durante la mañana del miércoles, la tercera sesión de la semana. Los de Quique Sánchez Flores continúan preparando su trascendental visita al Coliseum, donde les esperará el Getafe de José Bordalás.

En la sesión matinal, con Juanlu Sánchez de vuelta tras el compromiso en Almería con España sub 21, los nervionenses se han ejercitado con la novedad de Loïc Badé. El central francés se ha reincorporado al grupo tras superar sus problemas musculares, como ya informamos en Diario de Sevilla, y evoluciona positivamente de cara a entrar en la convocatoria del próximo sábado.

Trabajo parcial para Gudelj y Badé

La semana en Nervión es de vital importancia. Con la lucha por la permanencia como único objetivo, el Sevilla se jugará ante el Getafe tres puntos trascendentales. La expedición hispalense viajará a la capital de España el próximo viernes, un día antes del encuentro, para concentrarse y terminar de preparar el encuentro.

Con Quique Sánchez Flores a la cabeza, el Sevilla se ha ejercitado durante la mañana del miércoles. Únicamente cinco ausencias, los internacionales, que deberán reincorporarse el próximo jueves, y Djibril Sow, y dos jugadores con trabajo parcial: Nemanja Gudelj y Loïc Badé.

Tanto el serbio como el francés han completado la primera parte del calentamiento con el grupo, pero han estado al margen del grupo en el resto. Ambos, sin embargo, apuntan a entrar en la convocatoria ante el Getafe. El caso del suizo es distinto, ya que la anterior semana acusó unas molestias en la cadera y trabaja para incorporarse al equipo durante el resto de la semana.

Juanlu Sánchez, de vuelta

La lesión de Alberto Moleiro, de Las Palmas, en la concentración con España sub 21 provocó la llamada de Santi Denia a Juanlu Sánchez. El lateral sevillista, que es un fijo para el seleccionador aunque no fue convocado en primera instancia, se incorporó al combinado nacional en Almería, de cara al trascendental duelo, de cara al clasificatorio a la Eurocopa, ante Bélgica sub 21.

Una vez superado ese complicado partido, en el cual Juanlu no jugó finalmente, el lateral sevillista ya está de vuelta en la capital andaluza y se ha reincorporado al trabajo bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño deseaba que volviera pronto al grupo... y el canterano no ha fallado.