Loïc Badé se revaloriza en los Juegos Olímpicos

Sevilla/El verano en Sevilla será largo. Queda, ya, menos de un mes para que el mercado de fichajes eche el telón hasta enero, pero, aún, numerosos movimientos se dislumbran en el club nervionense. Eso sí, antes de firmar a más jugadores, necesitará dar salida a distintos jugadores.

En esas opciones está Gudelj, con una suculenta oferta del fútbol saudí, o, sin dudas, Loïc Badé, quien se revaloriza en cada partido con Francia en los Juegos Olímpicos. El central, convertido en héroe nacional por sus actuaciones en el torneo, es el capitán general de la defensa de Thierry Henry y se encuentra a un único paso de lograr medalla.

Loïc Badé con Henry durante los Juegos Olímpicos / @equipedefrance

En semifinales, tras eliminar a Argentina en un gran encuentro, donde se vio a un Loïc Badé mucho más 'agresivo', Francia recibirá a Egipto. Los de Loïc Badé son favoritos para llegara a la gran final, donde, de hacerlo, se disputarían el oro ante Marruecos o España.

El central sevillista, que ya levantó interés en mercados pasados en equipos como el Tottenham, se está mostrando al mundo como un defensa aguerrido y fuerte, algo que al Sevilla le viene de escándalo. Con su rendimiento, se pueden dar dos escenarios: regresar y ser el jefe de la defensa de García Pimienta... o firmar una venta que genere plusvalías, algo tan importante en estos momentos en Nervión.

Francia celebra el gol ante Argentina en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos / @equipedefrance

En la entidad hispalense son coscientes de que Loïc Badé es uno de los pocos futbolistas de la actual plantilla que puede provocar un gran traspaso. Tras la salida de En-Nesyri, el central se postula como el jugador más valioso del club nervionense.

Por el momento, Sevilla y Loïc Badé tendrán que esperar. Primero, el central está totalmente concentrado en hacer historia con Francia en los Juegos Olímpicos. Después... el tiempo dirá, aunque la gran revalorización del defensa avala la decisión del club nervionense de no prohibir su presencia en París.

El roce con Argentina

Al finalizar los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, franceses y argentinos protagonizaron una tensa situación sobre el terreno de juego. Una tangana con todos los jugadores implicados, aunque en la que ya por las imágenes se podía intuir que Loïc Badé era el objetivo de muchos de sus rivales.

En concreto, Nicolás Otamendi habló sobre él al término del encuentro: "Los jugadores pueden festejar pero donde está la gente, los familiares... Hay uno que ni sé cómo se llama, Balde, Bade no sé (en referencia a Loïc Badé), que si tiene ganas de festejar, que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos. Me cabrea mucho. No está bien que lo celebren en su cara. Le dije a los chicos que así se defiende la camiseta de Argentina. Me molesta mucho que hayan ido hasta adonde estaban los familiares para festejarlo a ellos en la cara. Me cabrea mucho. No está bien que lo celebren en su cara".

Loïc Badé celebra una victoria en los Juegos Olímpicos con Lukeba y Doué / @equipedefrance

En defintiva, un Badé aguerrido y que no deja prisioneros, que se ha postulado como el gran capitán general de la defensa de Thierry Henry.