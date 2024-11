Lukébakio, sobre el trío belga del Sevilla: “Es especial; esperamos poder ayudar al equipo”

Los internacionales del Sevilla ya se encuentran con sus respectivas selecciones, concentrados y preparados para la primera de las dos citas que van a disputar durante los próximos días. El equipo de Nervión ha presentado en este parón de noviembre a ocho internacionales -que pudieron ser nueve de no lesionarse Carmona ante el Leganés-. Dos de ellos formarán parte de la selección de Bélgica de Domenico Tedesco que está inmersa en la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de las Naciones. En dicha convocatoria están Dodi Lukébakio, fijo del combinado belga, y, después de casi tres años, Sambi Lokonga como principal novedad.

El trío Lukébakio-Lokonga-Idumbo

Lukébakio, como referencia ya en la selección de Bélgica, ha hablado en la rueda de prensa previa al encuentro ante Italia sobre varios temas. Uno de ellos, el grupo belga y francófono que se ha formado en el Sevilla en estas últimas dos temporadas. Además del ex del Hertha de Berlín, Sambi Lokonga, que llegó cedido este año del Arsenal, y el jovencísimo Stanis Idumbo, que debutó el pasado mes de junio con la sub 21 y podía haber repetido este mes de no ser por la lesión.

El máximo artillero del Sevilla ha comentado la relación que tienen entre los tres y su misión en que tienen en común en el Sánchez-Pizjuán: “A veces nos juntamos fuera del campo y estamos juntos mucho tiempo en el centro de entrenamiento. Es cierto que nos llevamos muy bien, nos reímos mucho. No sólo los tres, también hay muchos francófonos dentro de la plantilla. Además de eso, los tres tuvimos la oportunidad de jugar juntos una vez (Espanyol) y ganamos, así que definitivamente es especial. Honestamente, lo estamos pasando muy bien juntos y realmente esperamos poder ayudar al equipo”, aseguró Dodi Lukébakio en la rueda de prensa.

El regreso de Sambi Lokonga

El de Asse también hizo especial hincapié en el regreso de Sambi Lokonga con la selección de Bélgica después de estar casi tres años fuera de los planes de Roberto Martínez y ahora regresar con el germano Domenico Tedesco. Lukébakio aseguró estar contento de su vuelto y avisó a la prensa belga de su rendimiento: “Estoy muy feliz por Sambi. Entreno con él todos los días. Honestamente, lo he visto de lejos pero nunca entrené con él, y realmente puedo decir que es un jugador de primer nivel”, comentó.

Además, Lukébakio hay querido poner en consciencia en largo y duro proceso de lesiones que ha pasado Lokonga en las últimas temporadas. El centrocampista del Sevilla se tuvo que marchar este año a Catar para ser tratado por un especialista con el fin de no recaer de forma tan recurrente: “Esperaba su selección, pero primero tuvo que concentrarse en sus lesiones porque no fue fácil para él. Sambi trabaja muy duro. Siempre le dije que tenía que tener paciencia y que primero tenía que concentrarse en la secuencia de partidos. El resto ya vendría. Cuando lo llamaron me alegré mucho por él. Para mí se lo merece, le toca a él aprovechar su oportunidad”, comentó Dodi Lukébakio.

Una 'final' ante Italia

Por último, Lukébakio avanzó la dificultad del encuentro que tiene por delante Bélgica ante la selección de Italia, que de momento está invicta en el grupo A2 de la Liga de las Naciones. En la ida, los belga lograron un duro empate en tierras transalpinas por 2-2. El extremo del Sevilla asegura que no será fácil: “Es cierto que no fue un partido sencillo. Sabemos que Italia ahora se ha reconstruido, es una selección sólida. Pero analizamos e intentaremos encontrar una muy buena estrategia para ganarles el jueves porque ese es claramente el objetivo. Todo el mundo está realmente concentrado”, comentó el extremo del Sevilla.