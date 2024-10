Luz verde en el ‘caso Stanis Idumbo’: vuelve a entrenar con el Sevilla Atlético

Mes y medio después de arrancar la competición, parece que el Sevilla ya ha decidido tomar una decisión sobre el caso de Stanis Idumbo. El jovencísimo extremo belga de 19 años lleva desde el primer día de la pretemporada 2024-25 a las órdenes de García Pimienta. Pese a tener ficha y dorsal con el Sevilla Atlético, el ex del Ajax no ha pisado el filial rojiblanco desde que consiguió el ascenso la pasada temporada a Primera Federación. Y este curso, pese a no tener apenas minutos con el primer equipo -tan sólo 10 ante el Girona en el Sánchez-Pizjuán-, no ha alternado con el Sevilla Atlético para tener cierta regularidad o coger ritmo competitivo, como sí han hecho otros jugadores como Alberto Collado, Manu Bueno, Alberto Flores o Mateo Mejía. Se trata de una decisión que incluso le ha costado quedarse fuera de las últimas dos convocatorias de Bélgica sub 21.

La situación de Stanis Idumbo

En el club, hasta ayer, nadie se mojaba sobre la situación de Idumbo. Jesús Galván, entrenador de Sevilla Atlético aseguraba que era una “decisión del director deportivo del entrenador del primer equipo” y que el cuerpo técnico lo recibirá con “normalidad y sencillez” cuando lo tengan que acoger si es necesario. Por otro lado, García Pimienta aseguraba que para participar con el Sevilla debían tener rodaje y minutos, una incongruencia si no bajaba con el filial como otros jugadores: “Stanis es un chico muy joven y en formación todavía aunque está en dinámica del primer equipo. Está entrenando con nosotros y aunque tiene dorsal del filial es jugador del primer equipo, pero sí que creo que los chicos tan jóvenes si no participan en el primer equipo tienen que tener minutos y rodaje en el filial”, aseguró García Pimienta en una conferencia de prensa.

Esta mañana, en mitad del parón internacional, ha sido la primera vez en toda la temporada que Stanis Idumbo ha vuelto a participar con el Sevilla Atlético en un entrenamiento. Desde el club aseguran que el jugador sigue siendo miembro de la primera plantilla y en dinámica del primer equipo. Pero, la realidad, es que el jugador está falto de minutos y de rodaje. Con el descanso del Sevilla en LaLiga, este fin de semana podría debutar esta temporada en Primera Federación con el filial rojiblanco en campo del Marbella el próximo sábado, siempre y cuando García Pimienta y Jesús Galván lo viesen conveniente.

La apuesta de Víctor Orta

Stanis Idumbo es una de las grandes apuestas de Víctor Orta y su dirección deportiva desde su llegada que aterrizaron en Nervión en junio de 2023. El pasado mercado invernal, el Sevilla pagó alrededor de medio millón de euros al Ajax por su traspaso, además de variables, por un, por aquel entonces, juvenil que apenas había jugado 23 partidos en la segunda división neerlandesa en dos temporadas. El pasado curso ya vivió una situación parecida a la de este año, entre la dinámica, por aquel entonces de Quique Sánchez-Flores, y Galván. Con el Sevilla Atlético nunca acabó de tener regularidad ni confianza y con el primer equipo no tuvo su debut hasta esta temporada. Este año, que casi ni había pisado el vestuario del Sevilla Atlético, parece que está más cerca de dar un paso atrás para volver a coger protagonismo en una categoría compleja como es la Primera Federación.