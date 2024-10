Manu González, entrenador de Las Rozas: “Queremos que el Sevilla tenga su peor partido”

En Las Rozas de Madrid llevan varias semanas con los preparativos para la visita de uno de los cocos de esta segunda ronda de la Copa del Rey, el Sevilla. Uno de los dieciséis ganadores de la competición y uno de los clubes más atractivos para los modestos en el último sorteo, al quedar exentos de esta ronda clubes como el Madrid, Barcelona o Athletic. En el Polideportivo de Navalcarbón, a menos de dos kilómetros de distancia de la sede de la RFEF donde se realizan los emparejamientos, reside Las Rozas Club de Fútbol, el primer rival del Sevilla en esta edición.

Se trata de uno de los clubes clásicos de la Comunidad de Madrid y que este año ha accedido a la Copa del Rey por otra de las competiciones de la RFEF, la Copa Federación, en donde se encuentran en semifinales. Un equipo comandado por un joven entrenador, Manuel González (Madrid, 09-09-1982), quien tiene ya un bagaje en la Tercera Federación e, incluso, en el torneo del K.O. a sus 42 años. A pocas horas del enfrentamiento contra el Sevilla, el entrenador de Las Rozas Club de Fútbol atiende a Diario de Sevilla para contar cómo vive este modesto equipo enfrentarse a un pentacampeón de la Copa del Rey.

Pregunta.¿Cómo están preparando la visita del Sevilla y qué supone para Las Rozas este encuentro?

Respuesta.Para nosotros es un orgullo que un equipo como el Sevilla venga a visitar nuestro estadio en un partido de Copa del Rey. Somos un equipo de Madrid bastante humilde, es nuestra tercera o cuarta experiencia en Copa, pero, desde luego, contra un rival de la entidad del Sevilla es la primera oportunidad que tenemos. Estamos encantados, preparándonos lo mejor posible para recibir al equipo con las mejores condiciones e instalaciones que estén en nuestra mano y para vivir para nosotros lo que va a ser una tarde-noche bastante bonita.

P.¿Cómo de importante es para ustedes que el encuentro se juegue en el Navalcarbón y no en un campo neutral?

R.Le damos mucho valor a estar en nuestro sitio y con nuestra gente. No sé cuántos clubes de Tercera RFEF o de Preferente se midieron a un Primera y lo han hecho con la entrada gratis para los abonados, pues se suele cobrar normalmente, aunque sea menos. Aquí va a ser gratis para todos los socios y es una cosa de identidad del club, de cuidar a sus socios, de cuidar a su gente y evidentemente pues había que hacerlo aquí. Había que hacerlo en casa y sobre todo porque cumplimos o conseguimos cumplir con los requisitos.

P.Es su segundo año al mando del equipo. Está llevando el equipo al alza.

R.El año pasado jugamos play-off, no pudimos conseguir el ascenso y este año el objetivo del club es intentar ascender, vamos terceros. Es verdad que el peaje de la Copa Federación hasta ahora, que estamos en semifinales, pues nos está haciendo jugar cada tres, cuatro días partidos y bueno, somos una plantilla corta y nos está penalizando un poco. Pero hemos conseguido ese objetivo de llegar a Copa del Rey.

Manuel González, junto a su cuerpo técnico, durante un entrenamiento. / @LasRozas_CF

P.En un tipo de partido donde prima la experiencia y saber jugar al otro fútbol, ¿cómo se prepara una plantilla tan joven?

R.Pues con la ilusión que tiene la juventud, con esa dosis de ambición y de valentía que te da esa edad. La media de edad es de 24 años. Aquí en Tercera RFEF, en Madrid, quitando los filiales, somos el equipo más joven. Creo que eso es un punto favorable para muchos aspectos. Es verdad que la veteranía, la experiencia para este tipo de partidos, pues no la tenemos, pero lo vamos a combatir con esa ilusión y con esa ambición que tiene la gente joven.

P.En los últimos encuentros se ha visto un Sevilla práctico y camaleónico, ¿qué Sevilla espera usted el miércoles?

R.El césped de nuestro campo está bien, a pesar de ser artificial. Es un campo que también es bueno para el juego combinativo que puede llegar a realizar aquí el Sevilla. Por la diferencia de categoría, pues esperamos un Sevilla dominador, un Sevilla que lleve la iniciativa, que lleve el mando del partido y que se juegue a su ritmo. Nosotros... pues a intentar combatir con nuestras herramientas, con nuestras armas y esperar nuestro momento. Y si se da el caso, pues aprovecharlo y, si no, pues a intentar competir. Al final de lo que se trata es de que nosotros, como equipo, compitamos hasta donde podamos. Luego está la otra parte, la de disfrutar, que yo creo que es la que se tiene que anteponer a todo lo que te he dicho anteriormente. Disfrutar con nuestra gente, llenar el campo, recibir a un equipo como el Sevilla y vivir esa tarde-noche lo más bonita y agradable para nosotros.

P.Cuando les tocó el Sevilla, los jugadores cantaron en el vestuario el nombre de Lukébakio. ¿Han pensado en cómo frenarlo?

R.Salió ese nombre como podía salir cualquier otro. El Sevilla tiene una plantilla tremenda. Mi admiración por Jesús Navas, tanto como futbolista como persona. Me parece que es una marca de este club, para el Sevilla, es impresionante. Lukébakio yo, sinceramente, espero que no juegue. Espero que descanse unos días (tras jugar con el Espanyol), y que luego esté para la Liga. Si juega, intentaremos pararlo como podamos. Tanto él como el resto de jugadores son jugadores de élite, por eso están en Sevilla. Nosotros lo que queremos es que tengan aquí su peor partido, por así decirlo. Que no estén muy acertados, porque si están en su mejor momento o en su mejor versión, va a ser muy difícil pararlos.

P.Hablaba usted de la importancia de su liga. ¿Anteponen esta eliminatoria a su encuentro liguero?

R.El foco lo tenemos en la liga. Nosotros hemos hecho una plantilla para intentar ascender y no podemos desviar el foco de lo prioritario que es la competición liguera. Luego tenemos la Copa Federación, que ya estamos en semifinales, que es un título nacional, que para un club como nosotros sería el primero y es algo a lo que le damos también mucha importancia. Aparte de que a nivel económico también al club le repercutirían unos ingresos que nos pueden venir bien para futuras inversiones. Luego está la Copa. La Copa está en tercer lugar en prioridad en cuanto a competir. Creo que prima más el disfrutar, el recibir a un equipo como el Sevilla, meterte en el campo con once jugadores, con ese escudo y enfrentarte a ellos. Evidentemente, nadie va a renunciar a poder competir, a poder pasar la eliminatoria. Pero sabemos que las opciones son escasas y que en cambio en la liga y en esa Copa Federación es donde tenemos que centrar más energías, por así decirlo.

P.Usted ya sabe lo que es la Copa del Rey. Se enfrentó con el Unión Adarve al Linares de Fermín López (Barcelona). ¿Cómo fue aquella experiencia?

R.Ese Linares fue la última experiencia que tuve. Perdimos 2-1. Fermín jugó de titular, pero no tuvo su día. Ese día es verdad que nos ganaron, pero no fue de los más destacados de su equipo. Creo que el Linares se tomó ese partido con menos ilusión que lo que nos hizo a nosotros en Adarve ese año. Personalmente me lo tomo así, como un reto para ver hasta dónde podemos llegar a competir a un rival de mayor categoría.

Manu González, entrenador de Las Rozas, sobre el Sevilla de García Pimienta antes de la Copa del Rey / @LasRozas_CF

P.Por último, ¿qué opinión tiene de García Pimienta como entrenador?

R.Me parece un entrenador que puede ser un espejo para muchos que no estamos en ese fútbol profesional y que queremos aspirar a llegar. Es un entrenador que tiene una formación muy buena, que viene también desde el barro, por así decirlo, de categorías inferiores. Creo que hizo un gran trabajo en la cantera del FC Barcelona, que le llegaron esas oportunidades de entrar en el fútbol profesional. Creo que en Las Palmas también hizo un excelente trabajo. Y también en Sevilla. Leí que habían renovado a él y a su cuerpo técnico recientemente. Eso significa que está trabajando bien, que la gente valora cómo está trabajando. Es muy importante para los entrenadores porque muchas veces se tienen en cuenta los resultados y no tanto el proceso, el trabajo diario.