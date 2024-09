Marcao y Montiel, novedades en el entrenamiento del Sevilla

El Sevilla de García Pimienta se ha puesto esta mañana manos a la obra para preparar su próximo compromiso en LaLiga EA Sports, el Valladolid. Los de Nervión vuelven al trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después de sufrir un duro revés en su última salida fuera de casa ante el Deportivo Alavés, donde la plantilla hispalense volvió al punto de mira de la afición sevillista tras una pobre imagen mostrada en Mendizorroza. Ahora, con la jornada intersemanal, Pimienta tiene una oportunidad de enmendar el error de Vitoria para recuperar la dinámica de las victorias ante uno de los equipos que peor ha comenzado el curso.

El Sevilla recupera a dos nuevos efectivos

Para ello, García Pimienta y sus pupilos han regresado a los entrenamientos donde han tenido dos importantes recuperaciones respecto a su última sesión. Marcao y Montiel han vuelto junto al grupo y, en principio, estarán ambos disponibles sin problemas para recibir al Valladolid el próximo martes. El central brasileño, y tercer capitán del Sevilla, se perdió el partido ante el Deportivo Alavés al tener que pasar por quirófano por una fractura nasal, la cual se hizo en el partido ante el Getafe. Marcao se ha ejercitado sin problemas con una máscara protectora, como hizo antes de operarse, para poder estar a las órdenes de Pimienta.

Muy distinto es el caso de Gonzalo Montiel, que también ha vuelto a los entrenamientos del Sevilla esta mañana. El argentino se marchó a Buenos Aires la semana pasada, con permiso del club, para pasar una pericia psicológica de forma voluntaria con el fin de esclarecer los hechos del que se le imputan desde 2019. El futbolista se perdió el encuentro ante el Deportivo Alavés al tener que viajar al otro continente. Pero ya se encuentra a disposición de su entrenador y, en principio, estará en la convocatoria ante el Valladolid.

Marcao se ejercita con una máscara protectora por una fractura nasal. / José Luis Montero

Isaac Romero, duda para el Valladolid, no entrena con el grupo

La plantilla del Sevilla ha recuperado a dos activos importantes esta mañana, pero también les han faltado otros dos por lesión. Como se esperaba, Isaac Romero y Djibril Sow no se han ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios junto al resto del grupo. Tanto el lebrijano como el suizo salieron mal parados del encuentro ante el Deportivo Alavés y esta mañana se han ausentado de la sesión. En el caso del canterano del Sevilla su lesión se quedó en un susto. El delantero sufre únicamente un leve esguince en el tobillo de su pierna derecha y no está descartado para el encuentro ante el Valladolid, pese a que esta mañana no haya sido parte del grupo. Tras realizarse las correspondientes pruebas en la jornada de ayer, se ha confirmado que no hay ningún tipo de una fractura tras el lance fortuito con Joan Jordán en el último encuentro de LaLiga EA Sports.

Peores noticias trajo Djibril Sow de Vitoria para el Sevilla. El helvético sufre una lesión de grado 2 en los isquiotibiales de su muslo derecho y será baja para García Pimienta entre 4 y 5 semanas. Se perderá tanto el partido ante el Valladolid, como los compromisos frente al Athletic y el Betis, los últimos antes del parón internacional del mes de octubre donde tampoco estará disponible para su selección nacional. De esta forma, Sow se une a otra baja de larga duración de la plantilla como es Sambi Lokonga. Aunque en el caso del belga ya encara la recta final de su recuperación. Se espera que el jugador cedido por el Arsenal regrese la semana que viene a los entrenamientos y llegue muy justo para el derbi ante el Betis después de casi un mes de baja.