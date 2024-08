Marcos Acuña se despide por carta: "Siempre dejé todo en la cancha"

Las circunstancias no se han dado para que Marcos Acuña, otro jugador que ha dejado una profunda huella deportiva en el Sevilla FC desde que llegó en el verano de 2020, se despida como han solido hacer otros destacados jugadores en su despedida. Su marcha ha sido un tanto abrupta y tuvo que viajar a Buenos Aires para firmar e incorporarse a River Plate, el histórico club bonaerense. Pero el Huevo ha dejado escrita una carta de despedida al Sevilla, el sevillismo y la ciudad y la ha publicado en su cuenta personal de la red X.

La carta reza así: "Sevillistas: Hoy toca cerrar una etapa y quiero agradecerles por estos años juntos. Me recibieron a mí y a mi familia con mucho cariño. Fuimos muy felices en esta ciudad hermosa, donde nació nuestra hija Martina. Quiero que sepan que siempre dejé todo en la cancha y que fue un orgullo haber defendido esta camiseta. Pasamos buenos y malos momentos, pero siempre dejé todo en el campo para poner al Sevilla en lo más alto. De este gran club también me llevo amigos, el amor de los que me bancaron siempre y la alegría de haber conseguido un título importante con ustedes. Agradezco a los compañeros, a los empleados del club y en especial a ustedes, la afición, por tanto afecto. Estarán siempre en mi corazón y como nos dijeron desde el primer día: Nunca te rindas".

Acuña deja un enorme vacío en una defensa, la sevillista, que ya estaba falta de refuerzos antes incluso de la marcha del campeón del mundo, como dejó en evidencia en el estreno de esta Liga ante la UD las Palmas en el estadio Gran Canaria. Más deberes para la dirección deportiva que comanda Víctor Orta.