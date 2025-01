Este martes, nueva cita en los juzgados entre Del Nido Benavente y los abogados del Sevilla

José María del Nido Benavente y el Sevilla se ven de nuevo en los juzgados este martes en una vista oral en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en Palmas Altas, con motivo de la nueva petición de medidas cautelares que ha llevado a cabo el máximo accionista de cara a la Junta Ordinaria y Estraordinaria de este viernes con el objeto de impedir que el Sevilla bloquee el voto con sus acciones.

El ex presidente ya vio denegado su anterior intento antes de la última Junta Extraordinaria de octubre, en aquel caso en el Mercantil número 3, que utilizó el argumento de no juzgar “a futuro”, razonando de que no juzga un hecho realizado, sino una hipótesis (que la mesa presidencial no le dejará ejercer su derecho al voto acogiéndose al pacto parasicial).

“Las medidas interesadas son a futuro, para acontecimientos que están por venir, que en su carácter preventivo, se prohíba o que se les impida (a los demandantes) el ejercicio de voto”, expresaba entonces el auto dictado por un juzgado, el 2, que no había abordado hasta entonces nunca este litigio. Se da la circunstancia que ahora ha caído en otro que tampoco nunca antes había tocado esta causa, el 1.

Esta petición de medidas cautelares no tiene ninguna relación con las que decretó la Audiencia Provincial a favor del máximo accionista y que siguen vigentes, ya que los magistrados de esta instancia se reunieron en octubre para revisarlas y no ha habido hasta la fecha resolución alguna. Estas cautelares, a juicio de los abogados de Del Nido Benavente, deben garantizar que pueda ejercer su derecho a voto, pues de lo contrario los administradores caerían en un caso grave de desobediencia judicial. Éstos, no obstante, entiende que no es sentencia firme y ahí se prevé que se desarrolle el litigio en la Junta.

Hay que recordar que será la primera vez en que no esté vigente la agrupación de acciones (unas 30.000) que el ex presidente hizo acogiéndose al derecho de la representación de las minorías. A este argumento se han agarrado en las juntas anteriores a los abogados del Sevilla para impedirle el voto. Expiró (6 años desde 2018) el pasado 10 de diciembre, pero todo apunta –tras los avisos de su propio hijo en cada punto del orden del dia– a que alineará el voto con el vicepresidente Castro para suplantar la voluntad de su padre y así impedir su nombramiento y sacar adelante las cuentas de este ejercicio y de los dos anteriores no aprobadas. Ello llevará aparejado seguramente un nuevo proceso –por lo penal– posterior, pero los gestores habrán ganado tiempo.