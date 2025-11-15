El Nápoles prepara otra ofensiva por Juanlu: tiene 50 millones para fichar

La negociación entre el Sevilla y el Nápoles para el traspaso de Juanlu Sánchez se convirtió en el culebrón del verano pasado. Finalmente el jugador se quedó en Nervión al no llegar el campeón italiano a lo que el club sevillista quería por el internacional sub 21 y campeón olímpico, unos 20 millones de euros. Pero ahora Antonio Conte sigue insistiendo en reforzar a su equipo con un lateral derecho y el quinteño está entre los preferidos.

Juanlu, que ha tenido un protagonismo secundario en el bloque de un Matías Almeyda que ha apostado fuerte por José Ángel Carmona, está otra vez presente casi a diario en la prensa italiana, que afirma que el Nápoles dispone de 50 millones de euros para gastar en el mercado de invierno, con intención de firmar un lateral derecho, un medio centro y un extremo. La Gazzetta dello Sport asegura que Juanlu es una de las prioridades de Conte, aunque también los del Diego Armando Maradona tienen presente otras opciones como Sacha Boey, defensa de 25 años del Bayern Múnich y Brooke Norton-Cufy, algo más joven, de 21 años, del Genoa. Los dos son perfiles muy físicos, aunque también Juanlu lo es, quizá menos explosivo y sí más resistente.

El Sevilla, después de presentar una cuentas anuales otra vez calamitosas (54 millones de pérdidas que arrojan ya un déficit de 220 millones en los últimos 5 ejercicios), tiene que seguir vendiendo y además se encuentra con la tesitura de que Juanlu no tiene un papel preeminente en el equipo de Almeyda. El de Montequinto ha jugado 10 partidos esta temporada, 7 de ellos titular, totalizando 668 minutos jugados y habiendo dado una asistencia. No son malos números, pero la sensación es que Carmona está delante de él en las preferencias del entrenador y que lo ha utilizado más por delante, aprovechando que Lukébakio ya no está en la plantilla.

Además del Nápoles, el mercado para Juanlu ha crecido. En Inglaterra hay fuertes presiones de clubes como el Everton y el Crystal Palace, pero el futbolista ya rechazó una oferta en verano del Wolverhampton que le presentó el Sevilla al seducirle más que la italiana. Incluso se habla en Italia que en España también le han salido competidores al Nápoles, caso del Villarreal.