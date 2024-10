Del Nido Benavente: "777 Partners tiene la friolera de cero acciones del Sevilla"

El máximo accionista del Sevilla, José María del Nido Benavente, se volvió a marchar el Hotel Melià Los Lebreros tras una nueva Junta General de Accionistas Extraordinaria donde se le negó el derecho al voto en los siete puntos correspondientes del día, como ocurrió el pasado mes de marzo. Asimismo, se espera un futuro parecido dentro de poco en la futura Junta, ya ordinaria, del mes de diciembre, a menos que salga la resolución de la Audiencia Provincial en sentencia firme como ha comentado el propio Del Nido Benavente a la salida del acto de esta tarde.

La valoración de Del Nido Benavente

Nada más salir de la Junta de Accionista, el máximo accionista hizo una valoración de lo ocurrido: “El Consejo de Administración no ha sacado una sola votación adelante. Las cifras redondas y gordas son 49.300 acciones a favor del cese del Consejo de Administración, 37.000 en contra. Ya en la última Junta General estábamos en 9.000 por encima, ya estamos en 12.000. El clamor social que existe contra el presidente del Sevilla Fútbol Club, que lo veis domingo a domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Es un consejo okupa, es un consejo ilegal en palabra de los jueces de lo mercantil de Sevilla y no hay una sola resolución judicial que lo ampare”, comentó el expresidente del club nervionense.

Las acciones de 777 Partners

Del Nido Benavente también habló sobre la figura del actual presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, y su gestión. Así como de 777 Partners y las acusaciones por parte del Consejo de Administración: “¿Yo cómo voy a hablar con Del Nido Carrasco con 151 acciones? Lo que tiene que hacer es irse. ¿No se da cuenta que la chaqueta no es suya y le viene grande? A mí me duele mucho porque es mío y lleva hasta mi nombre de pila pero ¿Qué quiere que le diga? Si hay veces que parece que es que hace las cosas mal a conciencia. Yo soy igual que el que más. Soy el socio 71, tengo 25.560 acciones a mi nombre, atesoro la mayoría del capital social votando, yo solo no tiene que votar más nadie. Y en la sociedad de capital donde hay 777 Partners, tiene una parte del capital, que se dejen de fantameos de que tienen procesos por fraude y todo eso, que los están llamando todos los días a ver si los votan a ellos. Para eso no son malos. Alberto Pérez Solano llama a Andrés Blázquez para decirle oye, deshacer el pacto con Del Nido Benavente y haz un pacto con Del Nido Carrasco. Ya los americanos ya son buenos. Si les votan a ellos. Si me votan a mí, son malos”, aseguró el expresidente del club.

Del Nido Benavente: "¿Del Nido Carrasco? ¿No se da cuenta que la chaqueta no es suya y le viene grande?" / Mario Míjenz

Asimismo, Del Nido Benavente aseguró que, actualmente, 777 Partners no tiene acciones del Sevilla, sino la empresa aseguradora de la que ha tomado posesión: “Tranquilos con los americanos, que no pasa absolutamente nada, es un tema que nosotros tenemos más que controlado. Yo, el pavor que me da es, entre cero y cero, cero. No han puesto a la venta las acciones, es mentira. Preguntarle al representante de la empresa aseguradora que ha tomado posesión, mediante embargo, de las acciones de 777 Partners. Os lo digo para que lo sepáis, para que vayáis viendo por dónde van los tiros. 777 Partners tiene la friolera de cero acciones del Sevilla. Luego, tranquilidad, cien por cien. Problemas para José María del Nido y su grupo, cero por ciento”, comentó.

El incidente en el derbi

Por último, José María del Nido Benavente explicó los hechos ocurridos en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán durante el derbi ante el Betis con Lucas Fernández de Bobadilla: “Yo me fui para Lucas, le llamé la atención que ya se le había llamado el juez en sala y le dije más o menos, con palabras más llanas o menos llanas, esdrújula o aguda, le dije ‘Lucas, las normas deontológicas del colegio de abogados te obligan a guardarle un respeto al compañero y a no hacer referencia a temas personales en una sala de vista. Defiende a tu cliente con hechos y con el derecho’. Ni yo lo zarandeé, ni yo lo toqué, ni yo le hablé de dientes, ni le dije de esto lo va a comer uno a uno, ni absolutamente nada. Yo no sé quién se ha inventado eso, me imagino que será el bético Alberto Pérez Solano, al que sí me dirigí de forma desabrida en mi asiento que pago de palco VIP, porque lo tenía al lado. Cuando empezaron los ultras del Betis a decir 'teníamos el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán', le dije ‘Bético, eso va por ti también, tú eres uno de ellos, tú lo sabes’. Me mandaron mensajes a ustedes hablando de los dientes. No sé dónde ha sacado eso, habrá alguna película de indios”, explicó el máximo accionista.