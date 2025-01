Del Nido Benavente pide que el juez nombre un presidente para la Junta de Accionistas

José María del Nido Benavente ha solicitado al juez que nombre un presidente para la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Sevilla FC SAD para así garantizar la legalidad de la misma ante la evidencia, por los precedentes, de que la mesa presidencial no le dejará ejercer su derecho al voto con sus acciones. En su petición de medidas cautelares ante el juzgado de lo Mercantil número 1, cuya vista oral se ha celebrado este martes, el máximo accionista ha solicitado que sea el juez quien nombe un presidente neutral habida cuenta de que los cargos del consejo de administración han caducado, ya que la Junta ha sido convocada fuera del plazo previsto por los estatutos, es decir, seis meses después del cierre del ejercicio. El actual consejo de administración agotó todos plazos para la convocatoria de la Junta y la fijó de forma extraordinaria para este viernes, día 10 de enero, excediéndose del plazo fijado en los estatutos, el 31 de diciembre. Los gestores argumentaron las continuas peticiones de Juntas Extraordinarias por parte del ex presidente y los actos de homenaje a Jesús Navas por su retirada del fútbol.

El juez, a petición de Del Nido Benavente, deberá decidir en unos días si acepta las medidas cautelares y si accede al nombramiento de un presidente. Los abogados del Sevilla argumentan que el cargo de Sevillstas de Nervión S.L. no está caducado y que será él el que presida la Junta, segun ha podido saber Diario de Sevilla.

A la vista no han acudido ni Del Nido Benavente ni tampoco su hijo, así como tampoco Pepe Castro, y sí los abogados de parte y parte junto con el consejero Enrique de la Cerda, único alineado con el máximo accionista en el actual órgano de gobierno. José Manuel García-Quilez encabeza el equipo de abogados de Del Nido Benavente y Alberto Pérez Solano y Lucas Fernández de Bobadilla han defendido los intereses del Sevilla. También ha acudido uno de los hijos de Rafael Carrión, cuyo paquete está fuera tanto de Sevilllistas de Nervión como del pacto de gobernabilidad.

Cautelares a favor de Del Nido Benavente

El juez debe dictar una resolución antes de la Junta, previsiblemente el jueves. Hay que recordar que la petición de estas medidas cautelares no tienen nada que ver con las cautelares a favor de Del Nido Benavente que en su día dictó la Audiencia Provincial y que impden al presidente y al vicepresidente alinear el sentido de su voto para suplantar la voluntad del máximo accionista, como así permite el pacto de gobernabilidad de 2019. Estas medidas fueron revisadas en octubre por los magistrados de la Audiencia, pero aún no ha habido resolución. Por ello, el actual consejo entiende que no es sentencia firme y se ven facultados para dejar sin voto a Del Nido padre, mientras que los abogados de éste entienden que ello supondría una grave desobediencia judicial y un delito societario por ir en contra de la ley de Sociedades de Capital.