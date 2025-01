La intención del Sevilla es que Castro presida la Junta de Accionistas

Un nuevo capítulo judicial, de los muchos que acompañan al día a día del Sevilla, irrumpe en la batalla por el control de la sociedad a escasos días de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. José María del Nido Benavente ha solicitado al juez que nombre un presidente que presida la mesa para así garantizar la legalidad de la misma y ante la nueva circunstancia que se produce, ya que la decisión de los actuales gestores de retrasar la celebración de la misma a enero de 2025 (debería de haberse convocado antes de la finalización de 2024) ha ocasionado que los cargos hayan caducado. Todos, salvo, según los abogados del Sevilla, el de Sevillistas de Nervión, que ocupa Pepe Castro como vicepresidente, pero aquí media un error del registro que puede ser clave.

Los cargos del consejo de administración, según los estatutos, tienen una vigencia de 6 años. El consejo se nombró en diciembre de 2018, por lo que en diciembre de 2024 caducaron. Hasta ahí todo claro. la diferencia está en que cuando Castro y Del Nido Carrasco intercambiaron los cargos hace poco más de un año, el 30 de diciembre de 2023 cuando éste fue nombrado presidente y el utrerano vicepresidente, el Sevilla presentó los cambios (técnicamente Sevillistas de Nervión sustituía a Castrio como consejero) en el Registro Mercantil en enero de 2024, pero el registrador cometió un error y, en vez de prorrogar un año a Castro como vicepresidente, le puso el contador a cero, por lo que según los documentos registrales, el cargo del representante de Sevillistas de Nervión, Castro, tiene vigencia hasta 2030. El de Del Nido Carrasco no, éste caducó en 2024, por lo que en teoría no puede presidir la Junta. Los abogados de Del Nido Benavente han advertido en la vista oral de este martes en el juzgado de lo Mercantil número 1 que que aparezca 2030 como fecha de vigencia para el cargo de Sevillistas de Nervión se debe a un error y que su representante (Castro) juró su cargo en 2018, por lo que, según la ley de Sociedades de Capital, debe ser nombrado de nuevo por la Junta y, por tanto, caducó en 2024.

A cuestiones como ésta se refería el consejero Enrique de la Cerda a la salida de los juzgados cuando comentaba que había sido una vista "distinta" y "muy técnica", calificaba. "Ha ido como estaba previsto, las partes hemos expuesto nuestras argumentaciones. Es una vista instrumental, muy técnica, se basa en temas jurídicos, además es una vista distinta a las celebradas con anterioridad. Creo que se debe resolver entre mañana y pasado", zanjaba el único consejero afín a del Nido Benavente en el actual órgano de gobierno.

Enrique de la Cerda, a su llegada a los Juzgados. / Juan Carlos Muñoz

El máximo accionista ha pedido, aparte que el juez nombre a un presidente neutral para la Junta, medidas cautelares que garanticen la legalidad y que no se le impida ejercer su derecho al voto. El juez debe dictar una resolución antes de la Junta, previsiblemente mañana o a lo más tardar el jueves. Hay que recordar que la agrupación de acciones también caducó el pasado 10 de diciembre y que la petición de estas medidas cautelares no tienen nada que ver con las cautelares a favor de Del Nido Benavente que en su día dictó la Audiencia Provincial y que impden al presidente y al vicepresidente alinear el sentido de su voto para suplantar la voluntad del máximo accionista, como así permite el pacto de gobernabilidad de 2019. Estas medidas fueron revisadas en octubre por los magistrados de la Audiencia, pero aún no ha habido resolución. Por ello, el actual consejo entiende que no es sentencia firme y se ven facultados para dejar sin voto a Del Nido padre, mientras que los abogados de éste entienden que ello supondría una grave desobediencia judicial y un delito societario por ir en contra de la ley de Sociedades de Capital.