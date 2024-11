Del Nido solicita una nueva Junta Extraordinaria que se celebrará, lo más probable, junto con la Ordinaria

Sevilla/Cuando el Sevilla aún no ha fijado una fecha para la Junta General Orginaria de Accionistas de diciembre, José María del Nido Benavente, máximo accionista, ha solicitado al consejo de administración la celebración de una nueva Junta Extraordinaria con la intención de provocar el cese de los actuales miembros del órgano directivo. El ex presidente lo ha anunciado en el congreso de peñas que se celebra este fin de semana en el Algarve y consciente de que el día 10 de diciembre expira la agrupación de acciones que éste llevó a cabo en 2019 haciendo uso del derecho de representación de las minorías y que es la figura en la que los abogados del Sevilla se han basado para impedirle el voto en las Juntas de Accionistas.

El pasado 11 de noviembre, lunes, Del Nido Benavente solicitó por requerimiento notarial la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas, que por la ley de Sociedades de Capital, el consejo dispone de un mes para convocarla. Sin embargo, lo más probable es que se celebren las dos Juntas en la misma sesión para evitar así convocar a los accionistas en diciembre y después en enero. Una Junta Ordinaria y Extraordinaria que, según las cuentas previstas teniendo en cuenta que aún no han sido fijada, puede celebrarse en los últimos 10 días de diciembre, en plenas fechas navideñas.

"Les puedo decir que este lunes de esta semana he convocado, he requerido nuevamente al consejo de administración paara la celebración de una nueva Junta General que, como será con posterioridad al día 11 de diciembre, pues ya no podrán emplear argumento alguno para que yo pueda votar. Primero, porque la agrupación ha vencido. Segundo, porque hay un mandato obligatorio del juzgado de primera instancia en número 10 de Sevilla, que me da libertad de voto. Y tercero, porque que hay una resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección quinta, todos conocéis que dice que el pacto, en virtud del cual están insinuando que podrían dejarme sin votar, es un pacto entre nosotros que no obliga a la sociedad a nada y que permite que cualquiera de los firmantes pueda votar con libertad", señalaba Del Nido.

"Pastor no tiene acciones"

El letrado sevillano, ante las incesantes preguntas de la prensa sobre la vía de Fabrice Pastor, ha sido muy claro. "Yo creo que es un bulo. Fabrice Pastor ya ha dicho que hasta dentro de dos años nada. Está promocionando el pádel en Asia. Vive seis meses fuera de España y además es que no tiene acciones. En las sociedades manda el capital. El que lo atesora, el que lo aglutina, el que tiene la mayoría ahora mismo soy yo".