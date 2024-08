Del Nido Carrasco: “El objetivo es crear los cimientos y resurgir como el Ave Fénix”

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, ha analizado la situación del club a pocas horas del cierre del mercado de fichajes. El máximo mandatario de la entidad estuvo presente, como todos los años, en la habitual ofrenda floral a la patrona de la capital de Andalucía, la Virgen de los Reyes. Carrasco abordó diversos temas que conciernen a la actual situación del club, como las inscripciones, después de no poder contar García Pimienta con Valentín Barco en Mallorca o Iheanacho en Gran Canaria, o otros como el patrocinador principal. Un tema que ha reconocido el presidente del Sevilla como fallo, después de llevar catorce meses sin un sponsor en la camiseta del club y ser el único club de LaLiga sin tenerlo.

El límite salarial, Acuña y Barco

Del Nido Carrasco habló sobre la situación actual en el mercado de fichajes: “Todavía quedan dos días y medio. Nosotros siempre lo hemos dicho, somos un club inquieto. Tenemos ahora mismo varias opciones sobre la mesa para generar límites para poder inscribir a Barco. Y en función de las salidas que se produzcan, si son jugadores que en nuestra hoja de ruta deben ser sustituidos, pues se sustituirán. Y si son salidas de jugadores que en nuestra hoja de ruta no tenían que ser sustituidos, pues no se sustituirán. Sabéis cómo son los últimos días de mercado, que son frenéticos. Muchos clubes dejan para última hora los deberes que nosotros, en un 90-95%, creo que hemos hecho ya. Y se puede producir cualquier cosa. Presidente, si no salen ninguno de estos dos jugadores”, explicó el presidente del Sevilla.

Asimismo, también habló sobre la venta a coste cero de Marcos Acuña del Sevilla a River Plate, explicando los motivos de ella y, en especial, el bajo rendimiento durante la pasada temporada: “Bueno, eso de que sale gratis lo estáis diciendo vosotros. Nosotros en cada momento del mercado y en cada mercado tomamos las decisiones pensando que es lo que es mejor para el Sevilla FC. Nosotros cuando tomamos las decisiones tomamos en consideración la expectativa de rendimiento de un jugador que es un grandísimo jugador y desde aquí solo puedo darle las gracias porque yo no voy a descubrir a Marcos Acuña, pero que el año pasado no tuvo el rendimiento que todos esperábamos y como sabéis rechazamos una oferta que consideramos en ese momento insuficiente pero que es más elevada de la que hemos sacado este verano por él. Y en este verano hemos tenido en cuenta los diferentes factores que afectan al entorno de la operación y hemos aceptado lo que hemos pensado que es lo mejor para el Sevilla FC, que era la salida de Marcos Acuña y sustituirlo por Barco, que estamos convencidos que lo va a suplir bien”, comentó Carrasco.

La ausencia de un patrocinador principal

Asimismo, explicó la situación con el patrocinador principal del Sevilla y la falta de un sponsor: “Bueno, en el fútbol como en la vida hasta que las cosas no están firmadas no se pueden asegurar o confirmar. Con respecto a la temporada pasada, si marcamos una estrategia con respecto a la búsqueda del patrocinio y no se buscó, la estrategia marcada debe ser considerada como errónea y nos equivocamos porque además fuimos el único club español que no tuvo patrocinador principal. Este año estamos en negociaciones con varias marcas y no puedo confirmar que mañana, pasado dentro de tres días porque al final, como digo, hasta que no esté firmado hemos cambiado la estrategia y consideramos que con ese cambio de estrategia vamos a tener patrocinador principal pero hasta que no lo tengamos no lo podemos afirmar”.

Además, confirmó que es algo que no concierne a Víctor Orta en el mercado de fichajes: “El Sevilla Fútbol Club es un club a nivel de tesorería es un club solvente porque ha solicitado un préstamo de más de 100 millones de euros y el Sevilla como empresa atiende los pagos y los va a atender los próximos años durante mucho tiempo. Cuando tú estás excedido los ingresos que tú generes hasta que no estés excedido habréis escuchado la regla del 1-1 no te computan efectos de límite salvo que tú estés excedido en 2 millones ingreses 4 pues esos 2 que ya estás en el 1-1 te los puedes gastar con lo cual eso no habría supuesto nada con respecto a la inscripción de los jugadores con respecto a los ingresos la cuenta de pérdida de ganancias si sacas 1, 2, 3, 4, 5 millones pues tendrían más ingresos con lo cual el club estaría mejor en relación a la cuenta de pérdida de ganancias. Todos los clubes de la liga con la regla del 1-1 pues jugamos con me ahorro tanto, me puedo gastar tanto con lo cual no ha afectado en nada el no tener patrocinio haber inscrito a los jugadores”, aseguró.

Regresa como el Ave Fénix

En cuanto al objetivo de la temporada, del Nido Carrasco no quiere establecer el listón en el regreso a Europa, sino en crear unos cimientos que devuelvan al Sevilla a lo más alto en un futuro no lejano: “Nos marcamos objetivos reales y el objetivo real nuestro es ganarle el domingo al Girona. Internamente nosotros tenemos conversaciones como además me conocéis con el cuerpo técnico, con la plantilla y la plantilla, el cuerpo técnico sabe cuál es internamente el objetivo de Sevilla. Nuestro objetivo es ir partido a partido y crear los cimientos de un gran Sevilla, que además lo hemos hecho muchas veces en los últimos 20 años y volver a resurgir como la Ave Fénix". Por último, Del Nido Carrasco aseguró que Sergio Ramos ya cerró su etapa en el club: “Darle las gracias por lo mucho y bueno que ha aportado el año pasado Sevilla y desearle suerte en su nuevo proyecto que espero que tenga pronto que me imagino que no lo tendrá porque no habrá decidido tenerlo porque seguro que le han surgido muchas novias”, sentenció.