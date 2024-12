Del "no valen los crujíos" de Álvaro Fernández a un Agoumé que no está casi nunca en el sitio del medio defensivo

Álvaro Fernández no llega en una salida ante Kylian Mbappé.

Decepción grande para todos los sevillistas con su equipo debido a la falta de colmillo en su visita al Santiago Bernabéu. El conjunto de García Pimienta estuvo muy lejos de competir con el Real Madrid y ya caía por tres goles en el minuto 34. En ello tuvieron mucho que ver negativamente tanto el guardameta Álvaro Fernández como el medio centro Agoumé.

Álvaro Fernández | Sencillamente, no llega cuando le tiran desde lejos

Le sucedió en la anterior visita al Metropolitano con el disparo de Samu Lino al que no llegó y le volvió a ocurrir dos veces en el Santiago Bernabéu. ¿Se puede decir que tuvo tres errores flagrantes? En absoluto y sería injusto hacer semejante juicio de valor, sí se puede ir a algo objetivo, que no llega cuando le disparan desde lejos. Ninguno de los tres goles eran imposibles de detener, exigían un paradón a un portero de Primera División, nada más. A este paso va a ir a la frase antigua de los niños cuando jugaban a la pelota en el colegio, “los crujíos no valen”.

Agoumé | Casi nunca está en la posición del medio defensivo

Mbappé dispara desde muy lejos con el medio centro defensivo muy lejos de él. El balón supera con facilidad a Álvaro. / Fernando Villar | Efe

Los tres primeros goles del Real Madrid llegaron en una zona que debía ser protegida por él, pues ejerce de medio centro defensivo. En la foto que ilustra estos nombres propios se ve que llega tarde a Mbappé, también lo hizo con Rodrygo y con Fede Valverde no se sabe si tendría alguna tarea defensiva con el córner en contra.

Isaac | Que coja una buena racha es una gran noticia, pero debió anotar también el 3-2

Isaac remata de cabeza el 3-1. / Fernando Villar | Efe

Segundo gol del delantero lebrijano en dos partidos consecutivos, ya que contra el Celta no pudo jugar por la sanción por la denuncia del Betis. No es mala cosa que coja una racha positiva así, pues Isaac siempre ha sido un delantero de este tipo de situaciones. Eso sí, tuvo el 3-2 y le pegó sin ninguna fe cuando debió marcarlo.

José Ángel Era el único que le metía la pierna al rival

José Ángel le roba un balón de tacón a Mbappé en la recta final del partido. / Europa Press

Dentro de las buenas maneras mostradas siempre por los sevillistas, incluso cuando Lokonga vio la primera tarjeta amarilla bien prontito, sí destacó en positivo el ímpetu de José Ángel. El lateral derecho, al menos, era capaz de meter la pierna para intimidar a la constelación de estrellas madridistas. Y así robó muchas veces.