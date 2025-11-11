El novedoso "Desde Dentro" del Sevilla FC donde el aficionado "decide"

Los llamados "Desde Dentro", que provienen del formato inglés "Inside", son vídeos muy consumidos por las aficiones futboleras. En ellos, los equipos muestran cómo se vive un partido desde el punto de vista del equipo, enseñando imágenes inéditas de la llegada al estadio, los vestuarios, el túnel o el césped. El Sevilla Fútbol Club lleva años realizando este tipo de piezas audiovisuales, destacando la que se hizo para la UEFA Europa League conquistada en Colonia ante el Inter de Milán. Sin embargo, la entidad hispalense ha instaurado una novedad tras la victoria del pasado sábado sobre el Club Atlético Osasuna.

A través de su canal de YouTube, el Sevilla ha compartido el vídeo que acompaña esta noticia en el que el aficionado puede elegir lo que quiere ver. Se trata de un formato interactivo que la plataforma ha puesto en marcha, donde los usuarios pueden decidir cómo continuar una serie de vídeos cortos eligiendo entre dos opciones. Al finalizar esta pieza de apertura, en la que se explican los cambios, deberá resolver entre la victoria sevillista en la regata o el vestuario.

Rubén Vargas besa cariñosamente a Peque en el Sevilla-Osasuna. / Julio Muñoz / efe

La charla de Alexis o el entrenamiento de Vlachodimos

De quedarnos con la primera opción, la historia puede continuar con el recibimiento de la directiva al equipo de remo en el antepalco o el ya mencionado vídeo en el vestuario, siendo el segundo la única forma de ver la historia al completo. Desde la preparación de la zona local del Sevilla Fútbol Club podremos decidir si vemos la llegada de los blanquirrojos o la del Club Atlético Osasuna, ocurriendo lo mismo si optamos por el cuadro rojillo, ya que nos lleva al terminar al recibimiento de la afición hispalense a los suyos.

Si elegimos la conjura del Sevilla en su vestuario podremos ver a continuación la primera toma de contacto con el césped o la previa del calentamiento desde las entrañas del Ramón Sánchez-Pizjuán, viviendo después la activación con los jugadores de campo o los porteros. Tras ser uno más en la charla del equipo, donde tuvo especial relevancia Alexis Sánchez, pasaremos o al tifo de Biris Norte o a la ovación que recibieron los remeros antes de arrancar el encuentro, llevándonos esto al inicio del choque.

Matías Almeyda observa el juego mientras Suazo saca de banda. / Julio Muñoz / Efe

Como Almeyda o en la grada

Podremos vivir el encuentro desde la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo uno más celebrando el gol de Rubén Vargas que supuso la victoria del cuadro hispalense, o acompañando a Matías Almeyda y el banquillo con la otra opción que ofrece el Sevilla Fútbol Club. Al término del partido celebraremos con los jugadores sobre el césped y, posteriormente en el vestuario, reviviendo el resumen del choque o las declaraciones más destacadas de los protagonistas del mismo.

Sin duda, este nuevo formato que el Sevilla ha instaurado ha causado furor entre sus aficionados, sumando únicamente el vídeo inicial casi 6.000 reproducciones en menos de 24 horas. Influye también el resultado del encuentro, ya que el "Desde Dentro" tras caer frente al Atlético de Madrid lo han visto a día de hoy 1.800 usuarios, 2.000 el de la Real Sociedad o 4.500 el del Mallorca, rompiendo prácticamente todos los registros el emitido después de vencer al Fútbol Club Barcelona, que lleva más de 120.000 reproducciones.