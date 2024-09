“Olé, 'Huevo'”: Acuña brilla y ya es ovacionado con River Plate

Tres partidos ha necesitado Marcos Acuña, exjugador del Sevilla, para convertirse en el nuevo héroe de la afición de River Plate. El lateral izquierdo consiguió este fin de semana su primera victoria con el equipo millonario, y la primera en su nueva casa, el estadio Monumental. El exsevillista venció al actual colíder de la liga argentina, Atlético Tucumán, por 4-1 con una exhibición por la banda izquierda que recordó a sus mejores tardes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El de Zapala, a cinco minutos de terminar el encuentro, se marchó ovacionado por toda la afición de River Plate. Esta madrugada tendrá una nueva oportunidad de seguir dando pasos grandes con su nuevo club en los cuartos de final de la Copa Libertadores en el que se enfrentará al Colo Colo chileno.

La locura por el 'Huevo' Acuña

Acuña ya aterrizó en Buenos Aires, cuando se marchó a coste cero del Sevilla, como un héroe para River Plate. Un nuevo campeón del mundo para Marcelo Gallardo, el segundo ese mismo verano junto al fichaje del exbético Germán Pezzella. La locura que desató su incorporación al equipo millonario se está viendo reflejada en el césped en los tres encuentros que de momento ha disputado con River. Tras los dos primeros empates, ante el Newell’s de Banega e Independiente, consiguió la primera victoria su nuevo club este fin de semana con una goleada ante una de las grandes sorpresas de este año en Argentina, Atlético Tucumán. 4-1 venció Acuña con su regreso a la titularidad tras participar, al final, en el parón internacional con la Argentina de Scaloni.

Después de una gran actuación por la banda izquierda, Marcos Acuña se marchó ovacionado del Monumental al grito de “Olé, Huevo”. El propio jugador argentino devolvió el cariño a la afición de River Plate tras el encuentro en unas declaraciones para ESPN: “El cariño de la gente siempre lo sentí desde el primer día. Agradecido por la ovación y espero responderles de la mejor manera dentro de campeón”, aseguró Acuña. El propio exsevillista alabó también la figura de Marcelo Gallardo en en su nuevo club, el hombre que le convenció de fichar por River, tras el partido: “Marcelo te exige demasiado desde el primer día, la verdad que es un gran técnico y trata de hacer lo mejor para el equipo y para el club”, expresó el huevo Acuña. La afición, no sólo en el terreno de juego, se rinde ante la llegada del exsevillista a River Plate tanto por redes sociales como fuera del terreno de juego.

El nuevo futuro de Acuña y su relevo

Por el momento Acuña ha caído de pie en River Plate. Sin problemas físicos, pese a llegar con molestias de la Copa América y tener un largo historial de lesiones en el Sevilla, el campeón del mundo comienza a brillar a las órdenes de Marcelo Gallardo con el ‘24’ a la espalda. Esta madrugada disputará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores donde intentará conseguir un billete para la semis ante Colo Colo, rival en principio de menor entidad.

En el Sevila, a la salida de Marcos Acuña, respondieron con la llegada de su homólogo en la selección argentina, Valentín Barco, quien suma ya unos minutos con el club desde su llegada. Víctor Orta aseguró en su presentación que, tras la salida de Acuña, no había nadie mejor en el mercado que el bonaerense: "Estamos muy contentos con Valentín Barco. Es un jugador que seguíamos desde hace tiempo, se asemeja absolutamente a nuestro estilo de juego. No parece tener 20 años, es un chico muy maduro que viene de la exigencia de la Premier. Era una opción extraordinaria, no creo que hubiese una mejor opción en el mercado", explicó el director deportivo del Sevilla.