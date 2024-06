Óliver Torres se sincera sobre su último año en el Sevilla: "Ha sido muy duro"

Sevilla/Óliver Torres cerró su ciclo en el Sevilla el pasado 31 de mayo, despidiéndose con honores en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán. El extremeño, acompañado de las dos Europa League's que ha cosechado con el club nervionense, tuvo palabras de cariño para toda la entidad hispalense y, sobre todo, su afición.

Ahora, con su futuro, ya presente, muy claro, Óliver Torres ha concedido una entrevista a Jijantes antes de comenzar la pretemporada con el Rayados de Monterrey. El centrocampista, entre otros temas, analizó cómo ha sido su último a en año en Nervión.

De la dificultad al cariño

Óliver Torres ha disputado más de 2.000 minutos durante la temporada 2023/24. El centrocampista, sobre todo para Quique Sánchez Flores, se volvió una pieza clave para sus técnicos en el Sevilla, aunque este 'último baile' no ha sido, ni mucho menos, fácil.

El extremeño se sinceró en una entrevista sobre ello: "Ha sido muy duro. Muy duro. Es un club y una afición que no está acostumbrada a ver a su equipo así y es difícil el día a día o la semana. Ojalá este año vuelva a conectar la afición con el equipo, que hagan un proyecto y que vuelva el Sevilla a lo que siempre ha sido, que es un equipo ganador".

Óliver Torres, en su despedida con el Sevilla. / Jose Luis Montero

Eso sí, Óliver Torres no puede hablar de la entidad hispalense sin que su sentimiento y cariño por todo lo que rodea al club le desborde: "Son cinco años. En el fútbol actual estar tanto en un sitio no es fácil. Las dos partes sentíamos que la etapa había terminado. Ha sido una etapa increíble, con dos Europa League's. Un año último muy duro, pero que a nivel de aprendizaje ha sido bueno vivirlo. Sevilla es un sitio que llevo en el corazón. Siempre va a estar ahí".

Los motivos de su salida a México

La decisión de Óliver Torres, a sus 29 años, de marcharse del fútbol europeo puede sorprender. Sin embargo, el centrocampista, ahora, de Rayados de Monterrey tiene razones de sobra para ello.

"Tenía muy claro que quería salir de mi zona de confort. Quería ir a un país donde poder mantener mi calidad de vida y el nivel competitivo. Me apetecía empezar de cero. Quiero cambiar de continente y volver a pasar miedos, afrontarlos y superarlos. Que cuando me vean jugar solo me juzguen por lo que vean en ese momento en el terreno de juego", reconoció.

Óliver Torres y De Paul luchan por una pelota bajo la atenta mirada de Soto Grado / Afp7 / Europa Press

Además, también quiso disipar las dudas sobre la verdadera motivación de marcharse a México: "Me motiva un montón ir a jugar con el Rayados de Monterrey. Han dicho de la billetera, pero no, tenía ofertas más jugosas".

Para tomar definitivamente la decisión, Sergio Canales, quien ha sido rival suyo durante varias temporadas, ha sido clave: "Cambiar de país donde el idioma es el mismo. Canales me ha hablado muy bien de la ciudad y la gente es lo que me motivó para fichar por ellos".