Sergio Canales, cicerone de Óliver Torres para cerrar su fichaje por Rayados

Sevilla/Aunque Rayados confirmó su fichaje como agente libre hasta 2027 el pasado 8 de junio, Óliver Torres todavía pertenece al Sevilla FC, así rubrica su contrato, que finaliza este domingo 30 de junio. Es por ello por lo que el centrocampista sigue entrenándose en España, antes de poner rumbo a México, donde vivirá su primera experiencia fuera de Europa. El futbolista extremeño coincidirá en el país azteca con Sergio Canales, de quien ha reconocido en una entrevista este miércoles para Relevo, que "ha sido un factor importante para que vaya allí, pues me ha dado la tranquilidad de que voy a estar bien".

En el citado medio, Óliver Torres desgrana como se desarrolló su fichaje por 'La Pandilla', simpático apodo como se le conoce al club que es campeón nacional de México en cinco ocasiones. "Todo fue muy fácil, el proyecto fue muy convicente", dice. El futbolista de 29 años agregó que necesitaba un cambio en su vida, "un cambio radical" tras cinco temporadas en Nervión. Reconoce además que la idea de sentirse importante en el proyecto le hzo "sentir que tenía que marcharme para allí".

A pesar de no haber estado nunca en Monterrey, el jugador ha preguntado a "muchísima gente" sobre la ciudad. Aunque el cicerone y el que ha terminado de convencer a Óliver Torres no ha sido otro que Sergio Canales, el otro español de la plantilla blanquiazul. "A los cuatro días de hablar con el director deportivo vi que Canales me siguió en redes y dije: 'Hostia, esto va más en serio'. Y rápido nos escribimos y me envió un audio de cuatro minutos contándome todo lo que era la ciudad, todo lo que era el proyecto, cómo se había sentido él este año y en esos tres o cuatro minuots la verdad es que me convenció". Añade en la entrevista que está "súper motivado" y que el exfutbolista del Betis le reconoció que "tenía ganas de que fuera a Monterrey" y que le está "ayudando muchísimo".

Sergio Canales reclama una acción junto a Diego Lainez en el Monterrey-Tigres. / Miguel Sierra

Óliver Torres llegó procedente del Oporto en la revolución de Monchi de 2019, a cambio de 11 millones de euros. Se fue del club de Nervión con dos copas de la Europa League y 201 partidos oficiales (11 goles y 21 asistencias). Su último encuentro con la elástica sevillista fue frente al Mallorca, antes de su lesión de hombro, que le impidió jugar las seis últimas jornadas. Aunque la despedida sobre el césped no fue como le hubiera gustado, el futbolista de Navalmoral de la Mata fue despedido con 'honores' en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán.