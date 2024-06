Oficial: Óliver Torres firma con el Rayados hasta 2027

Óliver Torres ya es jugador del Club de Fútbol Monterrey. El ex sevillista, que se despidió con honores y emoción del club de Nervión el pasado 31 de mayo, ha firmado hasta 2027 por el popular Rayados regiomontano. De la orilla del Guadalquivir al noreste de México. Allí se reencontrará con el también ex sevillista Tecatito Corona, al que el comité de dirección le rescindió el contrato al final del pasado verano, y con el ex bético Sergio Canales.

El club regiomontano lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales, con este mensaje en vídeo de Óliver Torres: "Así que continúa con tu viaje... Aún quedan sueños por cumplir. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero el destino lo merecía. Con la ilusión de un niño me uno a la pandilla y desde hoy soy un rayado más. Vuestra historia merece todo mi esfuerzo y sacrificio. Será un orgullo defender juntos los colores de nuestro club. ¡Arriba el Monterrey!".

El extremeño de 29 años (Navalmoral de la Mata, 10-11-1994) cumplía contrato con el Sevilla en este mes de junio y eso le ha permitido fichar como agente libre por el Rayados. El futbolista llegó procedente del Oporto en la revolución de Monchi de 2019, a cambio de 11 millones de euros. Se fue del club de Nervión con dos copas de la Europa League y 201 partidos oficiales (11 goles y 21 asistencias). Su último encuentro fue frente al Mallorca, antes de su lesión de hombro, que le impidió jugar las seis últimas jornadas.

Antes de su despedida con honores en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán recibió un tributo por sus 200 partidos oficiales en los prolegómenos del que a la postre sería su último servicio como sevillista, el partido Sevilla-Mallorca. Un reconocimiento a un futbolista que contribuyó a la última etapa exitosa del equipo blanquirrojo.