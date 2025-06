La opción Galván, presente: Si gran parte del fútbol mira a los filiales...

El propio Luis Enrique se ha encargado de demostrar que en el fútbol no hay nombres. Pero el fútbol español ha entrado en una tendencia de la que el Sevilla, en plena crisis económica, no puede escapar. La diferencia es que requiere un proyecto claro y sólido, sin fisuras, que no se da en el caso del que estamos hablando. Con lo que exige un entrenador de élite (Imanol habría pedido dos años mínimo de contrato a dos millones de euros anuales), muchos clubes han optado por promocionar a los técnicos de sus filiales. La propia Real Sociedad sustituye a Imanol, que a su vez venía del filial, con Sergio Francisco, hasta ahora entrenador del Sanse. Igualmente, en el Celta Claudio Giráldez también ha demostrado su valía en algo más de un año, salvando la situación en la temporada del centenario y clasificando al equipo en séptimo lugar al siguiente curso.

En el Sevilla el preferido es Imanol, surgiendo otros ofrecimientos que el club sopesa, como José Bordalás, Vicente Moreno o, un nombre nuevo, el portugués Jorge Jesús, apuntado ayer por la Cope. Cada una de estas opciones tiene su correspondiente tara.

Jesús Galván es una alternativa que no se olvida en el Sevilla. Aunque de momento se le ha comunicado que planifique la nueva temporada del filial. Sería cómoda de manejar y una apuesta lógica, pero que no casa con la idea de encontrar un escudo, junto al de Cordón como director deportivo, que evite la erosión del consejo.