El orden es muy aburrido...

Se podrá decir que es difícil acertar con análisis tan contradictorios, pero el Sevilla de Matías Almeyda, otras veces criticado por su incapacidad para parar los partidos, se está construyendo en los últimos meses desde ese orden que se traduce en puntos pero a costa de vistosidad y emoción.

Pero el Sevilla no está para exigencias de este tipo. Simplemente no tiene los recursos suficientes para dominar los partidos y convierte sus compromisos en una batalla consigo mismo por competir lo mejor posible y sumar, sumar y sumar... Ayer lo hizo. Un punto más y una jornada menos. Quedan once. Después se podrán hacer muchos análisis, pero lo primero es lo primero.

Es verdad que ese punto de locura, que después le hizo falta para buscar el 2-1 tras el empate del Pacha Espino, no aparece ahora y todo se vuelve más complicado en ataque. ¿Pero no se le pedía orden táctico a Almeyda?

Y hubo algún detalle de perder el sitio, como en la ocasión en el minuto 4 de De Frutos y en la acción previa del 1-1. Pero fueron apenas ésas. El Sevilla, tras adelantarse a través del gol de Akor Adams, cedió el control del partido al Rayo, le dio la posesión y replegó cuidándose de cerrar espacios y de que no lo pillaran en un renuncio. El gol de Espino no entraba en el guión, es cierto, pero también le salió el zurdazo de la temporada. Volver a engancharse costó trabajo.

Defensa

El gol tan pronto de Akor Adams iba a marcar la estrategia operativa. Hubo repliegue, especial celo en no salir del sitio en salidas en falso a la presión y mantener intervalos cortos tanto entre centrales como entre carrilero y central. El seguimiento era al hombre en la zona y así al Rayo le costó mucho trabajo encontrar huecos, hombres libres y profundidad. Por ejemplo, en defensa el Sevilla tenía claramente superioridad numérica ante un ataque en el que De Frutos, que tampoco es un poste que fije, estaba solo ante tres rivales.

En el centro del campo sí debía cuidar el Sevilla este tema, pues el rival tenía ahí un hombre más en teoría, aunque la energía de Juanlu y Sow trataba de compensar este asunto. Precisamente una mala salida del suizo dejó el espacio libre para el 1-1.

Con el empate, Almeyda quitó un central adelantando a Gudelj y buscó altura con Ejuke y Carmona, pero sin tino.

Ataque

El sevillista quizá echó en falta un poco de mas chispa, la locura de otras tardes... Pero a cambio fue un equipo más fiable, que al final es de lo que se trata.

Almeyda sigue confiando en el bloque que compitió en el derbi. Consciente de que el Rayo se hace fuerte por dentró, no le importó que las alas tuvieran menos protagonismo. Oso no encontró tantos espacios como en La Cartuja y Alexis hizo más trabajo de desgaste que de creación. Aun así, el gol llegó en una acción de dentro afuera y de fuera adentro, es decir, una apertura desde los centrales a Azpilicueta para el gran centro del navarro a Akor en el área.

Eso sí, tras renunciar al ataque durante una fase amplia del partido, tras el empate el Sevilla tuvo que reinventarse para tratar de buscar los tres puntos, aunque sin dejar de tener el freno de mano echado. Isaac ayudó, pero Ejuke se enredó por fuera, mientras Carmona, por delante de Juanlu para tratar de sorprender con su frescura –como lo hizo precisamente en la primera vuelta en Vallecas– tampoco encontró su espacio.

Virtudes

No cabe duda, el Sevilla es más fiable. Va contra el lucimiento, pero se agradece porque suma y controla mejor los partidos.

Talón de Aquiles

Meter la directa cuando hace falta cuesta mucho.