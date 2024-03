El plan del Sevilla para una semana trascendental en la lucha por la permanencia

El empate en Almería ha escocido. La victoria del Cádiz frente al Atlético de Madrid ha condensado una lucha que, pese al buen mes de febrero del Sevilla, aún engloba a los nervionenses. Los de Mauricio Pellegrino se encuentran a seis puntos de los nervionenses, una distancia para nada tranquilizadora.

Además, los de Quique Sánchez Flores recibirán el próximo domingo a un rival directo: el Celta de Vigo. El Ramón Sánchez-Pizjuán será escenario de un duelo trascendental en la lucha por la permanencia. Para ello, la semana de preparación en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios será bastante cargada: únicamente un día de descanso.

Un acelerón antes del parón

El Sevilla, debido a un calendario más oxigenado, se 'permitió' descansar dos días la pasada semana y no saltar al césped el sábado. No influyó en el apartado físico del equipo, ya que, desde que llegó Quique Sánchez Flores, es una parcela en la que la plantilla ha mejorado considerablemente. Además, con la vuelta de Lukebakio y Marcao, la carga en las piernas no era un problema.

Sin embargo, el empate en Almería ha provocado que los fantasmas del pasado vuelvan a 'querer' asomarse por Nervión. Aún es pronto. Lo era para gritar a los cuatro vientos que la permanencia estaba cerrada -aunque sí encarrlidada- y lo es para volver a enterrar la cabeza. Es la tarea más importante de Quique Sánchez Flores: evitar la caída de un equipo que tiene un amplio historial de negatividad.

Para ello, el técnico madrileño ha planificado una consistente semana de trabajo. El Sevilla sólo descansará un día, el posterior al duelo ante el Almería, y se ejercitara los cuatro restantes: miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo, cita trascendental ante un rival directísimo en la lucha por la permanencia, el Celta de Vigo de Rafael Benítez.

Además, según lo que tenía planificado el club, se espera que durante la presente semana reaparezcan Joan Jordán, Lucien Agoumé y Mariano Díaz. Todo dependerá de las sensaciones individuales de cada uno de ellos, aunque, según ha podido saber Diario de Sevilla, al menos el primero de ellos ya está disponible para Quique Sánchez Flores.

Final, parón, final y parón

Llegan los meses importantes de la temporada. Los puntos valen lo mismo en octubre que en abril, pero en los últimos compases de la campaña todo recobra una mayor importancia. Al Sevilla le quedan dos envites para cerrar el mes de marzo: Celta de Vigo en Nervión y Getafe en Madrid. Entre medio, un parón por compromisos internacionales.

Misma situación que tendrá entre los duelos ante Getafe y Las Palmas -en Gran Canaria-, ya que otro parón, este debido a la final de la Copa del Rey, se 'colará' en su calendario. Más motivos para dar el 100% cada semana, con descansos y plantilla lo suficientemente extensa como para 'permitirse' duplicar esfuerzos.

Se acaba el tiempo para Sevilla, Mallorca, Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Cádiz. Cinco equipos en seis puntos... y treinta en juego.