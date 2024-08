La plantilla del Sevilla se conjura antes del inicio de LaLiga

El Sevilla prepara la primera cita de la temporada 2024-25 ante la UD Las Palmas, el equipo que hasta hace pocos meses dirigió el actual entrenador del club hispalense Xavi García Pimienta. En Nervión tienen el foco puesto en evitar los dos últimos malos arranques ligueros que se tradujeron en nefastas temporadas en LaLiga. Para ello, el Sevilla, en este nuevo proyecto de regeneración con tantas caras nuevas, busca empezar con buena letra en la competición más importante.

Es por ello que el pasado martes, tras la sesión matutina dirigida por García Pimienta, el Sevilla se conjuró en el que ha sido su nuevo fortín desde el pasado mes de julio: el nuevo edificio del primer equipo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Allí la plantilla de Pimienta lleva trabajando los últimos 80 días, tras frustrarse el stage en Japón programado para primeros de agosto. Con el objetivo de fortalecer el grupo, la plantilla de Sevilla realizó una comida con todos los integrantes del equipo, una vez ya regresados los últimos internacionales -Montiel, Acuña y Navas-, los medallistas olímpicos -Badé y Juanlu- y el recién llegado Álvaro Fernández.

El club trata de unir a todos los integrantes de la plantilla tras la pérdida de tres capitanes en los últimos meses: Fernando, Rakitic y Sergio Ramos. Con el adiós de Jesús Navas a la vuelta de la esquina, otros jugadores de la plantilla rojiblanca siguen cogiendo galones de cara a la futura capitanía del club, como son Lucas Ocampos y Nemanja Gudelj.

Pimienta da un voto de confíanza a Marcao

Mientras, el Sevilla continúa con su preparación para la visita al Estadio Gran Canaria. García Pimienta ha realizado su primera rueda de prensa previa como técnico del club en la que ha dejado varias claves sobre el futuro de la plantilla. Una de ellas es Marcao, que regresó a inicios de esta semana por un edema en el cuádriceps. El brasileño era uno de los señalados para salir en el presente mercado estival por sus continuas lesiones físicas, sólo ha disputado 21 encuentros en las últimas dos temporadas con la camiseta del Sevilla.

Y, este mismo curso, ya ha empezado con molestias. No obstante, García Pimienta ha roto una lanza a su favor en la conferencia de prensa. El catalán ha asegurado que el ex del Galatasaray es de su gusto y que confía en él para esta temporada: “Marcao tuvo por desgracia una pequeña lesión muscular y estuvo fuera una semana y media. Ya lleva toda la semana entrenando con nosotros, nos queda un entrenamiento y la activación del día del partido. Creo que va a estar preparado. Es un jugador que me gusta, tiene experiencia, tiene salida de balón, es agresivo defensivamente y vamos a ayudarle para que pueda hacer un buen año y si no pasa nada raro estará preparado para el primer partido”, explicó el entrenador del Sevilla.

Tras su recuperación, y la de Kike Salas, García Pimienta contará con toda la plantilla a excepción de los dos lesionados, Sambi Lokonga y Suso, el sancionado Saúl Ñíguez y alguno de los dos jugadores que falta por inscribir,. ya sea Iheanacho o Agoumé. La incorporación de Álvaro Fernández ya está registrada en LaLiga y falta por saber si será el francocamerunés o el nigeriano quien podrá viajar con el resto de la expedición.