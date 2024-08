El tremendo optimismo de García Pimienta: "La plantilla cree en esta forma de jugar"

Xavi García Pimienta afronta ya el inicio de la Liga, una nueva aventura para el técnico barcelonés que empezará este viernes en Las Palmas, el lugar de donde llegó al Sevilla. "Empieza lo bueno. La pretemporada ha sido larga y ha servido para conocer bien al grupo y para trabajar muchas idea", comenzó diciendo en su primera rueda de prensa oficial de la temporada 24-25.

El entrenador del Sevilla se mostró ilusionadísimo, convencido, seguro de su idea y de la permeabilidad de la plantilla para hacerla suya. “Yo lo único que espero es que los chicos sean valientes y atrevidos y que todo lo que hemos preparado en la pretemporada ya se vea en un partido oficial. La gente está preparada e ilusionada, cree en esta forma de jugar. Vamos a jugar de formas diferentes según el rival, según cómo estemos nosotros, según juguemos en casa o fuera, según el perfil de jugadores que pongamos en cada partido. Y vuelvo a repetir, contento con lo que está sucediendo hasta el momento y seguro que va a ir muy bien”.

Tal es su convicción que se atrevió a verse como entrenador del Sevilla "muchísimo tiempo". "Estoy muy contento de estar en Sevilla, he venido a un grandísimo club, uno de los mejores del fútbol europeo y mundial, y estoy muy contento y orgulloso de poder ser el entrenador del Sevilla. Espero estar muchísimo tiempo, porque será muy buena señal para todos".

El destino ha querido que su debut liguero en el Sevilla coincida con su regreso a Las Palmas, equipo al que ascendió a Primera División y en el que hizo una gran primera vuelta: “En Las Palmas estuve dos años y medio, un gran club, una gran isla, una gran ciudad. Me han tratado muy bien, tuve una salida muy buena y con muchísimo cariño. Espero que me reciban bien. Cuando pite el árbitro seguro que animarán a su equipo. Estoy convencido de que si hacemos las cosas bien haremos un buen partido y nos traeremos los tres puntos para Sevilla”.

El mercado abierto, las inscripciones...

“Estamos en un momento complicado porque empieza la Liga con el mercado abierto y no sé si habrá variaciones hasta el final del mercado", dijo sobre la planificación con la competición iniciada. "Aun teniendo alguna duda por ahí vamos a afrontar el partido con todas las garantías y sin ninguna excusa. La gente que salga de inicio más la que esté en el banquillo está preparada para este partido y se ha ido incorporando gente esta última semana como Juanlu y Badé, la gente está bien y no tengo ninguna queja ni ninguna duda para afrontar el partido con todas las garantías”.

En ese sentido, se le preguntó por las inscripciones pendientes de los tres últimos fichajes: Agoumé, Iheanacho y Álvaro Fernández: “Cuento con todo el mundo ahora mismo, quedan dos días para las inscripciones. Cuando llegue el viernes vamos a viajar todos, también porque vamos a pernoctar y nos entrenaremos allí el sábado. Cuento con todos y el último día, en función de lo que suceda tomaremos la mejor decisión”.

Satisfecho con la planificación, aún abierta

Además, se mostró satisfecho con la planificación, aun con la plantilla abierta hasta el 30 de agosto. “La planificación muy buena, ha habido muchos movimientos, algo que teníamos previsto. No sé si la plantilla está cerrada todavía porque quedan 15 días (el cierre es el 30 de agosto) y tenemos que estar preparados para lo que suceda, pero va a estar muy cerca ya de lo que va a pasar el 31 de agosto”.

“Es un poco raro lo que voy a decir, todo esto va partido a partido", prosiguió. "Muchos jugadores son de la temporada anterior y otros son nuevos, pero somos el Sevilla y el Sevilla aspira siempre a lo máximo, a todos los títulos por los que compite y eso lo vamos a hacer, no vamos a tirar nada, ningún partido, ninguna competición".

Y reiteró su convicción en cómo va la planificación: “El 31 de agosto tendremos la mejor plantilla posible seguro, teniendo en cuenta la situación del Sevilla. Estamos a dos días de un partido, no sé qué pasará mañana o antes del partido. Pero estoy seguro de que la gente que vamos a tener el día de Las Palmas en ningún caso va a ser inferior como para poder ganarlo. Y como para mí estos jugadores son los mejores que puedo tener voy a ir a muerte con ellos a ganar el partido, aun sabiendo que en 14 días (el 30 de agosto cierra el mercado) pueden pasar cosas. Pero el club va a hacer todo lo posible para tener la mejor plantilla posible y podremos luchar para todo lo que nos propongamos durante la temporada”.

Saúl y la difícil amnistía

De una tacada, García Pimienta habló de la baja de Saúl y de los canteranos que juegan como centrocampistas, Rivera y Collado: “Son chicos que han hecho toda la pretemporada con nosotros y creo que lo han hecho muy bien. Y si alguno tiene que venir con nosotros, que alguno vendrá convocado seguro, están preparados para hacerlo. Igualmente tenemos soluciones dentro de la plantilla. No vamos a tener ninguna excusa. Estamos aún a la espera de esa amnistía, esperemos que llegue aunque no soy muy optimista, pero la gente está preparada, incluso los canteranos, para afrontar este primer partido de Liga”.

Convencer a Jesús Navas de que siga en 2025

Capítulo aparte mereció Jesús Navas: “Es una envidia sana de que un jugador con su edad esté rindiendo a ese nivel. Muy contento de que esté aquí con nosotros. Es nuestro capitán. No sé qué come porque está entrenando… Parece que viene tres semanas entrenando con el equipo. No sé si está para jugar los 90 minutos. Estoy calibrando situaciones. Cuando llegue el día del partido hablaré con todos los jugadores. Pero es un orgullo que Jesús esté con nosotros y que nos ayude en esta transición. Él se ha ganado el derecho a decidir su futuro… Me atrevo a decir que a ver si somos capaces de convencerlo para que se quede toda la temporada”.

Nombres propios variados

García Pimienta habló de varios nombres propoios, por ejemplo, Badé: “Con Badé muy bien. Lástima que entre Juanlu y él sólo uno podía llevarse el oro. Badé ha entrenado muy bien. Lo conozco perfectamente de la temporada pasada, está preparado por si lo necesitamos para el primer partido de Liga y creo que debe ser un jugador importante para el Sevilla”.

También reiteró su confianza en Marcao: “Marcao tuvo por desgracia una pequeña lesión muscular y estuvo fuera una semana y media. Ya lleva toda la semana entrenando con nosotros, nos queda un entrenamiento y la activación del día del partido. Creo que va a estar preparado. Es un jugador que me gusta, tiene experiencia, tiene salida de balón, es agresivo defensivamente y vamos a ayudarle para que pueda hacer un buen año y si no pasa nada raro estará preparado para el primer partido”.

La línea defensiva… "Todavía no tengo muy clara la alineación del partido, tengo una idea en la cabeza, pero por desgracia en el mundo del fútbol pasan muchas cosas hasta el último momento. Sé que la gente está preparada, hemos recuperado casi a todo el mundo de línea defensiva y me da mucha confianza la que vayamos a sacar. No voy a poner ninguna excusas”.

Iheanacho e Isaac juntos: “Sí que veo la posibilidad de jugar con los dos en el mismo equipo, no digo que los dos en punta. Isaac e Iheanacho son dos jugadores cuya posición ideal es la de 9, delantero centro. Pero se pueden adaptar a jugar también por fuera y como tienen esa intuición de goleador estarían mucho más cerca del área y eso también lo estamos trabajando para que cuando lo necesitemos lo podamos utilizar. Al igual que Peque, que también podría jugar en esa posición (por fuera)”.

Joan Jordán sigue aparte: “Ya sabéis el pensamiento que tiene el club hacia este jugador y de momento no ha cambiado nada en este sentido”.

Especulaciones sobre Sergi Roberto

A García Pimienta le encantaría contar Sergi Roberto, tras no renovar éste con el Barcelona, pero... “Yo no voy a descubrir a Sergi. Es un grandísimo jugador, ha jugado en uno de los mejores equipos del mundo como es el Barcelona. Incluso acabó como capitán. Pero hablar de un jugador como Sergi, si quiere venir aquí o no… Supongo que tendrá mil posibilidades porque es normal en un chico que sale del Barça. Para mí no es importante hablar de suposiciones, lo importante es la gente que tenemos y que está preparada para afrontar el primer partido de Liga”.

Variaciones sobre su idea de juego

También desbrozó su idea de juego. “Queremos ser protagonistas con el balón, pero con la intención de llegar lo más rápidamente posible a la portería contraria. Si tenemos la posibilidad de con dos pases llegar a la portería contraria no vamos a ir jugando hacia atrás. A veces habrá que tener la paciencia necesaria en función de cómo defienda el rival. Pero lo que queremos es ser verticales, ser ofensivos, generar la mayor cantidad de ocasiones de gol para poder marcar y naturalmente ser contundentes a nivel defensivo, tanto cuando tenemos el balón como cuando no lo tenemos".

También dio importancia a la faceta defensiva. El partido contra el Fulham hubo un momento en la segunda parte en que nos sometieron, el equipo se replegó, se juntó muy cerquita de nuestra área. Y eso también es competir y saber jugar, aunque no tengas el balón. Y yo quiero un equipo competitivo que sepa jugar con balón, que sea vertical, que sea ofensivo, que suceda lo que nosotros queremos. Pero que al mismo tiempo a los rivales también les cueste generarnos ocasiones de gol y todo eso irá en función de nuestra concentración”.

También habló de apostar fuerte por la Copa del Rey. Tenemos la suerte, que es una mala suerte en realidad, de tener semanas largas, de entrenamientos para jugar de domingo a domingo porque no hay competición europea. Cuando tengamos la Copa entre semana nos tendremos que adaptar. Y estoy convencido de que el equipo y el club, sabiendo en la situación que está, va a estar preparado para luchar por lo máximo en la Liga y también, por qué no, en la Copa del Rey”.