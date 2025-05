El premio a Badé y Lukebakio pese a su mal final de temporada con el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha sufrido más de lo esperado para lograr la permanencia en Primera División. Los hispalenses, castigados por un tramo nefasto del curso en el que encadenaron ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria, certificaron su continuidad en la categoría de oro del fútbol español tras vencer a la Unión Deportiva Las Palmas y ver cómo el Villarreal derrotaba al Leganés. Pese a que la afición blanquirroja se volcó con los suyos, especialmente en los encuentros disputados en casa, el Ramón Sánchez-Pizjuán se convertía tras el pitido final de cada partido en una olla a presión contra la directiva. La crisis que se vive en Nervión es la gran culpable del bajo rendimiento sobre el césped y el ver cómo ciertos futbolistas caían en picado.

Dos de los casos más obvios son los de Loïc Badé y Dodi Lukebakio. El zaguero galo, expulsado en su último partido frente al Real Madrid por una acción más que rigurosa, ha visto cómo Kike Salas le pasaba por la derecha y se echaba a las espaldas el peso defensivo de un equipo que necesitaba líderes. Por su parte, el belga no levanta cabeza desde hace meses. Pese a ser el máximo anotador del conjunto sevillista, parece inexplicable que el mejor jugador del Sevilla durante la primera mitad del campeonato haya terminado diluyéndose. La desesperación mostrada en cada partido, véase la roja en Pamplona, invita a pensar que el extremo también ha sufrido con la situación del vestuario, que perdía así a su referencia ofensiva. Sin embargo, ambos futbolistas han recibido una noticia muy positiva antes de finalizar el curso.

Badé se retira lesionado en un ojo al final de la primera parte. / Lavandeira Jr.

Escaparate internacional

Tanto Badé como Lukebakio han sido convocados por sus respectivas selecciones para la ventana internacional que se disputará a principios de junio. Francia ha vuelto a contar con el central sevillista, y el 5 de junio a las 21:00 podría tener minutos contra España en las semifinales de una Nations League que La Roja tratará de volver a ganar. Mientras tanto, Bélgica se enfrentará los días 6 y 9 a las 20:45 a Macedonia del Norte y Gales respectivamente, buscando obtener una plaza en el próximo Mundial.

Esta noticia no es positiva únicamente para los jugadores, sino también para un Sevilla Fútbol Club necesitado de ventas. No sorprende a nadie que los dos futbolistas sean los más valorados según Transfermarkt, pues su buen hacer desde que llegaron a la entidad hispalense los ha colocado en el punto de mira de varios equipos. De hecho, cabe recordar que Badé y Lukebakio rechazaron sendas ofertas para marcharse de la entidad nervionense el pasado mercado invernal, pues no querían dejar al equipo en una situación crítica.

Lukébakio se queja de una posible falta ante Pablo Barrios, autor del 1-2. / Antonio Pizarro

Con la duda de si seguirán una temporada más en el Sevilla Fútbol Club, Loïc Badé y Dodi Lukebakio cerrarán la temporada con el cuadro nervionense el próximo domingo a partir de las 16:15 en el Estadio de La Cerámica frente al Villarreal. Alejados ya los fantasmas del descenso, a la cúpula sevillista le queda comenzar a planear el curso que se avecina y tratar de salir del hoyo en el que ha caído este equipo.