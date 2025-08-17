El primer mensaje de Erik Lamela tras su vuelta al Sevilla FC: "Más unidos que nunca"

A menos de 72 horas del debut liguero del Sevilla Fútbol Club, se conocía una noticia chocante para los aficionados del club blanquirrojo: Erik Lamela preparaba su regreso a la capital andaluza. El argentino, que se había marchado al AEK de Atenas hacía tan sólo un año, volvía al equipo en el que se proclamó campeón de la UEFA Europa League en 2023. Su papel en aquel trofeo fue más que relevante, anotando el gol de la victoria sobre la Juventus de Turín en unas recordadas semifinales que tiñeron de rojo el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras un año en Grecia, curiosamente a las órdenes de un Matías Almeyda que ahora será su jefe, Lamela ha colgado las botas para incorporarse al cuerpo técnico del entrenador bonaerense. El primer partido en LaLiga de los nervionenses será también el inicio de la aventura del exjugador en su antiguo club, un choque marcado por las diferentes lesiones que sufre el conjunto blanquirrojo y la falta de inscripciones que condicionarán el once inicial del cuadro hispalense. Poco ha cambiado la entidad sevillista desde que el de Carapachay pusiera rumbo al AEK, pasando por la etapa más complicada de los últimos 20 años y con la situación cada vez más tensa. Conocedor del lugar al que llega, el ex de River Plate quiso mandar un mensaje a la hinchada blanquiroja.

A través de su cuenta de Instagram, Erik Lamela se ha dirigido a la afición del Sevilla Fútbol Club, asegurando estar "feliz de unirme al cuerpo técnico de Matías Almeyda y comenzar en este club en el cual fui tan feliz". Sobre su nuevo equipo de trabajo, el argentino considera que es "un staff ganador y con unos valores humanos difíciles de encontrar", consciente de que "para todos nosotros es un desafío y trabajaremos dándolo todo para lograr lo que todos queremos, poner al Sevilla en lo más alto". Además, el exjugador no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar un mensaje de unidad a la parroquia nervionense en estos tiempos convulsos: "Tenemos la mejor afición de toda España y necesitamos que más que nunca nos hagan sentir su apoyo incondicional. Afición y equipo más unidos que nunca, a darlo todo juntos. Vamos mi Sevilla".

Sin duda, la llegada del exfutbolista al Sevilla servirá para unir algo más al cuerpo técnico con una hinchada que necesita tanto victorias como sentirse identificada con los suyos. Con Lamela de nuevo en Nervión no se espera que cambien las cosas sobre el césped, aunque tener a un jugador que conoce tan bien a algunos jugadores de la plantilla es sin duda un aliciente para pensar que se puede llegar a sacar el mayor rendimiento posible a un equipo que no parece dejar de caer en picado.