El Pumas de México, una posible solución para Iheanacho

Kelechi Iheanacho, como se ha visto tras las dos primeras semanas de entrenamiento, no tiene sitio en este Sevilla de Antonio Cordón y Matías Almeyda que debe aligerar la plantilla.

El nigeriano, que hasta esta última semana no se ha incorporado al trabajo del grupo, según la versión oficial, por una “indigestión”, ha sido ofrecido al club Pumas de México, según ha informado el periodista argentino especialista en el mercado de fichajes fundamentalmente en Sudamérica César Luis Merlo.

Este informador no descarta que la llegada del nigeriano a la Liga MX acabe siendo un hecho, aunque ha aclarado que la directiva del Pumas tiene la prioridad de contratar a un portero y está tratando con Newell’s Old Boys el fichaje de un ilustre como Keylor Navas. Dependiendo del desembolso que le cause esta operación, la opción de Iheanacho estaría presente, pero siempre después de solucionar el tema de la portería, con opciones para el veterano internacional por Costa Rica y ex jugador del Real Madrid y también para el portugués Rui Patricio.

Si sale adelante, liberaría un importante pellizco en la masa salarial de la plantilla.