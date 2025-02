Rafa Mir se acerca a México

Rafa Mir pretende dar un giro radical en su carrera deportiva. El jugador del Valencia, cedido por el Sevilla, busca salir de Mestalla antes de que venza su actual contrato de préstamo. La falta de minutos con Carlos Corberán en las últimas semanas y, en general, su segunda negra etapa en la capital del Turia, han llevado al murciano al ostracismo con el club ché. Entre lesiones, falta de rendimiento y, sobre todo, el caso de delito de agresión sexual en el que se vio implicado el pasado mes de septiembre, Rafa Mir no ha podido relanzar su carrera deportiva en el Valencia como esperaba este verano tras su compleja y peliaguda del salida del Sevilla. Ahora, tras haberse esfumado la opción de jugar en la Fiorentina, busca un nuevo destino de manera urgente para, primero, salir de España y segundo, volver a sentirse futbolista.

Una vía en México para Rafa Mir

Según ha informado SuperDeporte, Rafa Mir se encuentra en negociaciones avanzadas con el Club Tijuana, equipo de la Liga MX (México). Un destino que cada vez se ha vuelto más atractivo para jugadores de España y donde perciben altos salarios como son los casos de Óliver Torres, Lucas Ocampos, Sergio Canales o, recientemente, Sergio Ramos. El jugador perteneciente al Sevilla, en su caso, se encuentra a la espera de que el juzgado de Llíria le devuelva su pasaporte, el cual se encuentra requisado por su caso de agresión sexual. Su abogado ha solicitado dicha devolución que sería clave para llegar a un acuerdo con Tijuana y así poder dejar España. Por otro lado, para poder abandonar el país, necesita tener ese acuerdo cerrado con el club mexicano, por lo que, de momento, su situación se encuentra atascada a la espera de que Rafa Mir reciba su pasaporte del juzgado.

Situación compleja en Mestalla

No obstante, está por ver de qué forma Rafa Mir firmará por el Club Tijuana. El mercado de fichajes del club americano cerró hace varios días por lo que, aunque rescinda su actual contrato con el Sevilla -el cual está en vigor hasta junio de 2027-, en principio no podría unirse a su nuevo equipo. Por lo que está por ver si se trata de una operación de cara al mercado de verano de 2025 o de una incorporación inmediata. En el Sevilla ya saben desde hace semanas del deseo de Rafa Mir por dejar el Valencia. En las últimas horas del pasado cierre de mercado tuvo opciones serias de jugar en la Serie A con la Fiorentina. Sin embargo, la última oferta del club viola por el murciano llegó tarde y el Sevilla no quería arriesgarse a que se diese mal la operación. El mismo Miguel Ángel Corona lo aseguró en la rueda de prensa de valoración del mercado: “El interés de la Fiorentina por Rafa Mir, realmente, no entendimos que fuera muy contundente. No me pareció algo que pudiera llegar a acabar en propuesta, que además no tendría que ser a nosotros, tenía que ser con Sevilla. No vi que esas conversaciones acabaran en propuesta. Además eran las 23:10, algo que no tenía mucho... no sé, mi sensación”, afirmó el director deportivo valencianista.

De momento, mientras que Rafa Mir se labra un futuro lejos de Mestalla y, por supuesto, del Sánchez-Pizjuán, espera a que el juzgado de Llíria le devuelva su pasaporte.