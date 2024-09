Rafa Mir niega “tajantemente” la agresión sexual

El abogado de Rafa Mir, Jaime Campaner Muñoz, ha realizado un comunicado esta tarde donde ha hablado del jugador del Valencia. El letrado del delantero, todavía propiedad del Sevilla, ha negado “tajantemente” la denuncia por agresión sexual de la cual se le imputa al futbolista. Después de ser detenido por la Guardia Civil el pasado lunes en la capital valenciana y pasar dos noches en el calabozo, el murciano ha quedado en libertad provisional y esperan que se le respete su “presunción de inocencia”, tal y como ha relatado el abogado de Rafa Mir.

La defensa de Rafa Mir

A través de un comunicado, Javier Campaner, quien ya declaró ante los medios de comunicación tras ser puesto en libertad con cargos el pasado miércoles, ha dejado clara la postura del futbolista en el juicio que tendrá más capítulos por resolver. Rafa Mir “niega tajantemente” los hechos por los que se le imputa judicialmente, tras ser denunciado por, presuntamente, agredir sexualmente a dos mujeres el pasado lunes. Asimismo, el abogado recordó que el delantero del Valencia quedó en “libertad provisional” y se “debe respetar su presunción de inocencia”.

El representante judicial de Rafa Mir no sólo negó los hechos, sino que también quiere que se “esclarezca” la situación del futbolista y se “evidencie” una denuncia que no “se sostiene”. El abogado aseguró que ni el exsevillista ni tampoco él se someterán a un “juicio paralelo” y no van a “hacer declaraciones” al respecto hasta que finalice el proceso judicial, el cual ha querido recalcar que se encuentra en una fase “embrionaria”.

Rafa Mir abandona los juzgados de Llíria acompañado por su padre. / Raquel Segura | Efe

"Relajado" tras el juicio

El jugador fue cazado por las cámaras de La Sexta en el día de ayer una vez el jugador pasó a estar en libertad provisional. Rafa Mir aseguró a la entrada de su domicilio que fue “todo bien” durante el primer juicio al que asistió el pasado miércoles: “ Ya hablaré cuando toque. Ya sabéis que no tengo problemas en hablar”, explicó el jugador del Valencia cedido por el Sevilla.

Javier Campaner, abogado de Rafa Mir, también habló a la salida del juicio ante los medios de comunicación. Aseguró que el delantero está “relajado” y que “ha terminado este primer episodio”, pero el que “partido”, haciendo referencia el proceso jurídico contra las demandantes, “acaba de empezar”, sentenció el letrado del jugador Valencia.

Comunicado de Jaime Campaner Muñoz, abogado de Rafa Mir. / Campaner Law

El comunicado del abogado de Rafa Mir al completo

Ante la incesante y abrumadora cantidad de publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, así como de llamadas e intentos de contacto de medios de comunicación de este país, nuestro despacho profesional se ve en el caso de emitir la presente nota informativa:

1.- Rafa Mir niega tajantemente los hechos que se le imputan y, como anunció el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ayer quedó en libertad provisional.

2.- Debe respetarse la presunción de inocencia de Rafa Mir, pues así lo impone tanto la

Constitución española como la Directiva europea 2016/343.

3.- El recién inaugurado proceso penal servirá para esclarecer los hechos y se evidenciará que la imputación no se sostiene.

4.- Las actuaciones judiciales son reservadas (artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), por lo que ante la aparente filtración interesada, sesgada y parcial de elementos supuestamente extraídos del sumario esta defensa no va a participar en ningún juicio paralelo.

5.- Ni el Sr. Mir ni su letrado defensor van a hacer declaraciones a los medios de comunicación, limitándose a participar activamente en el proceso penal que aún se halla en fase embrionaria.