Rafa Mir, un caso que va para muy largo con Valencia y Sevilla alertas

En el Sevilla hay preocupación por la situación de Rafa Mir, lógicamente. De un modo u otro, el caso del delantero murciano, acusado y procesado por una presunta agresión sexual, lo afecta de forma subsidiaria, aunque el club que está lidiando en estos momentos con un caso tan peliagudo, y con tantísima trascendencia social, es el Valencia. La prensa valenciana destaca que el club che está viendo cómo afrontar este asunto tan espinoso, sin descartar la suspensión de su contrato, incluso la rescisión y la interrupción del contrato de cesión. No es tan sencillo y esto va para largo.

De momento, Rubén Baraja, dio descanso el fin de semana a su plantilla y citó a sus jugadores el lunes por la tarde sin que se sepa aún si se reincorporará Rafa Mir, tras haber quedado en libertad provisional y con medidas cautelares, al estar investigado como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal. El delantero cedido por el Sevilla no se ejercitó ni jueves ni viernes, después de declarar en el Juzgado de Llíria y quedar en libertad con cargos.

Desde Valencia trasladan que Peter Lim debe tomar cartas en el asunto y puede que de forma abrupta, aunque los juristas del club deben advertir que la presunción de inocencia, mientras no haya una sentencia condenatoria firme, prevalece sobre el deseo del club, que es el que paga su contrato, de rescindirlo por los daños de imagen que provoca un caso de tantísimo calado social. Otra cosa es que en su contrato haya cláusulas que prescriban como razón de la rescisión, la investigación por delitos sexuales.

Pero si no está especificado en su contrato por un año, la rescisión iría contra la seguridad del trabajador y la presunción de inocencia. Es lo que le ocurrirá al Sevilla también si no hay sentencia antes de julio de 2025, cuando el futbolista termina su cesión en Valencia. Y no parece que vaya a haber sentencia antes.

La cuestión ha llegado a la esfera política, en la que algunos portavoces han pedido mano dura con estos casos recurrentes. La detención de Rafa Mir se produjo el pasado lunes, tras unos hechos acaecidos la madrugada del domingo, tras el Valencia-Villarreal (1-1). Y el miércoles declaró que que fueron relaciones sexuales consentidas ante la juez del Juzgado de Instrucción de Llíria, que lo dejó en libertad provisional con medidas cautelares tras no solicitar ninguna de las partes prisión provisional.

Eso sí, Rafa Mir no puede abandonar el territorio nacional, debe personarse una vez a la semana en los juzgados y tiene una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la menor de las dos mujeres que denunciaron el caso.