Cañizares: "Lo mejor para el Valencia es que Rafa Mir es del Sevilla"

El ex guardameta internacional y actual colaborador del programa El Pelotazo de la Cope Santiago Cañizares se ha pronunciado acerca de la agresión sexual de la que es acusado el futbolista cedido por el club nervionense en Mestalla Rafa Mir asegurando, desde el punto de vista del Valencia, "que lo mejor es que es (propiedad) del Sevilla" y que la entidad levantina tiene "un marrón", pues, según indicó exactamente, "el Valencia puede tener un delincuente en sus filas", lo que seria grave si le permite entrenar o "actuar injustamente" si lo aparta y al fianal el jugador es inocente.

Cañizares ofreció su punto de vista cuando en el programa se le pidió su opinion. "El Valencia tiene que decidir muy rápido todo esto. Por una parte si le permite entrenar y hacer una vida normal quizá lo que está haciendo es tener un delincuente en sus filas. Pero por otro lado a lo mejor lo que está haciendo es condenar a una persona inocente si realmente lo es. No solamente sería la condena social sino también la del club", explicó.

Algunos medios en Valencia han destacado que el club che estudia romper la cesión que acordó con el Sevilla y devolver al jugador, quien según lo firmado, no volverá a ser futbolista del Sevilla hasta el 1 de julio de 2025, cuando entrará en su último año de contrato, ya que acaba en 2026. En el Sánchez-Pizjuán no se pronuncian y se mantienen a la expectativa, pues entienden que el problema es del Valencia, que se comprometió al pago de su ficha anual en el acuerdo de cesión que incluye además una opción de compra por valor de 5 millones de euros.

Cañizares incidía ante las preguntas de Juanma Castaño sobre cómo debe actuar el Valencia mientras el jugador está investigado y la causa sigue abierta. "Es una decisión tremendamente complicada, es un marrón lo que tiene el Valencia con esta historia". El ex portero mostraba de nuevo sus dudas ante la insistencia del conductor del programa: "Es que no lo sé. Me parece injusta cualquier medida que se tome", y recordaba que "el Valencia lleva tres mercados seguidos persiguiendo a este jugador. Ahora la suerte que tiene es que es del Sevilla".