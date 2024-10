Rakitic, sobre la situación del Sevilla: “Confío muchísimo en Del Nido Carrasco”

Iván Rakitic, desde la distancia, reconoce que le “duele” la situación que ahora mismo atraviesa el Sevilla como si estuviese en el vestuario del Ramón Sánchez-Pizjuán. Casi un año después de su marcha a Arabia, donde apenas duró seis meses en Riad, analiza ahora desde su país, Croacia, la situación del conjunto hispalense justo cuando se enfrenta al otro club en el que desarrolló su carrera deportiva, el Barcelona. El excapitán del Sevilla, en mitad de la actual crisis institucional que atraviesa la entidad, ha respaldado la figura de José María del Nido Carrasco, con quien siempre ha tenido una gran relación, junto al resto de trabajadores del club como los encargados de devolver al club a los puestos que le han correspondido en las últimas dos décadas.

Creo que sobre todo tenemos que confiar y confío muchísimo en el presidente y en todos los trabajadores de que eso se va a sacar adelante. — Iván Rakitic - Excapitán del Sevilla

Su confianza en la actual presidencia del Sevilla

En una charla distendida en Jijantes, Rakitic ha hablado sobre la situación de Sevilla actualmente y, al igual que ha dado confianza a la figura de Del Nido Carrasco, también lo ha hecho con el actual entrenador de la plantilla, Xavi García Pimienta, quien regresará a su casa este domingo ante el Barcelona: “Hombre, me duele a mí como a todos los sevillistas. Sobre todo, claro, si estás acostumbrado siempre, de alguna manera, a ir creciendo. Ya sea por título también como institución. Creo que sobre todo tenemos que confiar y confío muchísimo en el presidente y en todos los trabajadores de que eso se va a sacar adelante. Hay muchas cosas positivas en las que nos podemos enganchar. Dejar trabajar al míster y a su cuerpo técnico, darle confianza a los chicos, a los jugadores y después empujar a todos en la misma dirección porque al final todos queremos lo mismo. Así que la verdad lo veo con buenos ojos, con el corazón ardiendo siempre y empujando a lo mejor y tirándose adelante”, comentó.

Despedida de Rakitic del Sevilla / Juan Carlos Vázquez Osuna

Sobre su conexión entre el Barcelona y el Sevilla, Iván Rakitic recordó la primera vez que, como sevillista, se midió al club blaugrana. Fue en el año 2011, apenas el centrocampista balcánico acababa de llegar de Alemania en el mercado invernal y le tocó enfrentarse al equipo de Pep Guardiola.

El croata recordó como Gregorio Manzano, por aquel entonces entrenador del Sevilla, le puso la tarea con la que acabó de disfrutar su encuentro: “Jugamos en 2011 cuando Gregorio Manzano era el míster. Empatamos a uno. Y en el descanso me dice 'Iván, a partir de ahora solamente detrás de Andrés Iniesta'. Y yo dije ‘pues muchas gracias’. Así que en el descanso ya dejé de disfrutar de ese partido. Pero me acuerdo mucho de eso, porque al final también cuando uno se mueve a la Liga, te quieres medir contra los mejores. Sobre todo por eso me gusta acordarme de esos años. Porque jugar contra Andrés, contra Xavi, contra todos ellos... Me acuerdo de esos primeros duelos en ese sentido. Siempre es muy bonito, muy especial. Al final se han hecho mis dos equipos. Ahora mismo lo necesita un poquito más el Sevilla, que el Barça igual. A ver qué tal el partido y a disfrutarlo”, comentó.

El futuro de Rakitic tras su retirada

Iván Rakitic, a sus 36 años, afronta ya en Croacia sus últimos años como jugador profesional, ya alejado de la élite del fútbol en el Hajduk Split. Comentó durante su entrevista que todavía no tenía claro a qué se quería dedicar una vez cuelgue de forma definitiva las botas, aunque mientras se está sacando el título de entrenador en su país: “Yo sí que he estudiado el Sports Management con la UEFA. Tengo varios cursos más preparados ahora para seguir estudiando y preparándome en ese sentido. También ahora he puesto todos los papeles aquí en Croacia para hacerme el carnet de entrenador. La verdad no sé en qué me veo. Ahora mismo quiero seguir disfrutando en el campo. Quiero seguir haciendo lo que más me gusta. Y después, la verdad, no lo sé. Igual me veo más ahí al lado del presidente haciendo algunas cositas. Pero igualmente a lo mejor después hago el carnet y me engancho mucho. No lo sé. La verdad, quiero seguir disfrutando. Seguir vinculado al fútbol de alguna manera. Pero sí que me gustan también cosas que a lo mejor no son directamente en el verde”, aseguró Iván Rakitic.