Un regreso esperado en el Sevilla que ya tiene fecha

A nadie se le escapa que la plantilla del Sevilla Fútbol Club pasa por un mal momento. La venta de Loïc Badé, las lesiones y la falta de inscripciones han dejado al vestuario mermado de cara al segundo partido liguero, que enfrentará a los pupilos de Matías Almeyda con un Getafe que sí fue capaz de ganar en su debut oficial. Joan Jordán, Adnan Januzaj, Stanis Idumbo y Ramón Martínez no estarán disponibles para el técnico argentino durante el primer tramo de la competición. Sin embargo, el entrenador sevillista ha recuperado un efectivo clave para su defensa que ya tiene fecha aproximada de regreso.

Tanguy Nianzou ya se entrena junto al grupo, acortando el rosario de bajas que sufría el vestuario hispalense. El zaguero francés, al que las lesiones le han impedido tener regularidad desde su llegada a Nervión, cayó en la primera semana de pretemporada junto a un Jordán que se presuponía descartado para este curso. Aunque se esperaba su vuelta para más adelante, el central lleva varios días ejercitándose en solitario para regresar lo antes posible y echar una mano a un equipo muy mermado en defensa. Sin embargo, Almeyda ya sabe que no podrá contar con él hasta dentro de un par de jornadas.

Nianzou, durante el calentamiento del Espanyol-Sevilla. / AFP7

Según hemos podido saber en Diario de Sevilla, Nianzou parece totalmente descartado hasta después del parón de selecciones que tendrá lugar a principios de septiembre, tiempo estimado también para Adnan Januzaj y Stanis Idumbo. El galo no ha realizado pretemporada debido a la lesión miotendinosa del recto anterior de su pierna derecha, por lo que estas semanas se antojan claves no sólo para que se encuentre al 100%, sino para entrar en la dinámica del equipo y saber cuáles son los planes de su entrenador.

La forma física de Tanguy Nianzou ha sido su principal problema desde que llegase al Sevilla Fútbol Club en el mercado estival de 2022. Las distintas molestias sufridas a lo largo de sus tres cursos en Nervión han privado a la afición de ver a un futbolista que tenía la complicada tarea de sustituir a un Jules Koundé que se marchaba aquel mismo verano al Fútbol Club Barcelona. Sus condiciones parecían óptimas para triunfar en el conjunto blanquirrojo, aunque de momento no ha sido así. Al sevillismo no le queda paciencia con el futbolista, aunque desde la entidad hispalense se confía en que esta sea tu temporada, especialmente tras la salida de Loïc Badé rumbo al Bayer Leverkusen. El tiempo y la forma física del francés marcarán su devenir, al que aún le restan dos años de contrato con la entidad hispalense.