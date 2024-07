El respeto de Juanlu hacia Jesús Navas: "Mi ídolo de la infancia y actual"

Sevilla/Sin fútbol de clubes, las selecciones cobran toda la importancia en un verano cargado de eventos deportivos. Tras una Eurocopa de ensueño para España bajo las órdenes de Luis de la Fuente, los de Santi Denia se han aventurado en los Juegos Olímpicos de París.

Curiosamente, hay un club que, justo en la misma posición de la zona del campo, ha tenido a dos distintos 'abanderados' en esos dos grandes torneos. El Sevilla 'mandó' a Jesús Navas a conquistar Berlín y, ahora, ha hecho lo propio con Juanlu Sánchez, quien no esconde que el palaciego es su auténtico referente e ídolo en el mundo del fútbol.

Juanlu Sánchez festeja la victoria del Sevilla ante el Getafe / Afp7 / Europa Press

Lo ha comentado en varias ocasiones, pero fue curioso escuchar a Juanlu repetirlo con tal rotundidad. En un 'quiz' para Post United, el lateral diestro de la selección española sub 23 fue cuestionado sobre varios temas de fútbol, siendo las más interesantes, en clave sevillista, las dos primeras: "¿Ídolo de la infancia? Jesús Navas; ¿Ídolo en la actualidad? Jesús Navas".

El palaciego es un auténtico referente para cualquier canterano de la carretera de Utrera, aunque en el caso de Juanlu Sánchez, por similitud en la posición en el campo -y no siendo, ninguno, naturales de ese puesto-, el ejemplo y repercusión de Jesús Navas en él es aún mayor.

De reserva en los Juegos Olímpicos a...

Juanlu Sánchez es un fijo para Santi Denia, por lo que sorprendió que lo dejara fuera de la lista para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el seleccionador nacional sí lo quiso 'rescatar' para llevar como reserva... y una lesión le ha dado la oportunidad de debutar en un evento así.

Marc Pubill tenía molestias musculares antes del encuentro, por lo que Santi Denia decidió 'tirar' de Juanlu Sánchez. Fue directamente al once titular. No pasó por el banquillo. De hecho, no fue sustituido y disputó, en total, los noventa minutos del encuentro ante República Dominicana.

Juanlu Sánchez durante su debut con la sub-21 ante Uzbekistán. / SFC

Una experiencia más que suma Juanlu a su currículum, el cual, pese a su temprana edad -cumplirá 21 años el próximo 15 de agosto-, comienza a coger un tono importante.