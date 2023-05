Análisis SeVilla - Girona | ¿Quién le ha robado el mes de abril?

No es nada que no se esperara. No era real lo del mes de abril. Ni tampoco lo de los meses anteriores. La plantilla confeccionada por Monchi es un término medio. Potente de centro del campo hacia delante, muy cogida con alfileres –con los remiendos incluidos– en el sistema defensivo. Mendilibar, que no tiene un pelo de tonto, lo compensa defendiendo hacia delante, lo cual es uno de los principios de su modelo. Con ello, reduce riesgos.

Pero claro, no todo son luces. Había sombras y sigue habiendo sombras. El Girona estudió bien y atacó los flancos más débiles: Montiel y Fernando. También puso el cerrojo con una defensa por acumulación y cerró el grifo de los centros exteriores consciente de que en ataque de posición anda cortito el modelo del vasco. Míchel, como en la canción, le robó el mes de abril a Mendilibar, que tiene un aire a Sabina. El Sevilla vivió un mes pletórico: el mejor equipo de la Liga y dejando KO al Manchester.Ahora lo que queda es pasar el duelo rápido y que no vuelvan las dudas bajo ningún concepto.

Defensa

El Girona generó superioridad numérica manifiesta en la zona de Fernando, quien muchas veces, en desaplicaciones de Pape Gueye, se vio en tres contra uno. No tiene el físico de antes. Llega tarde sin balón y no tiene la velocidad de movimientos con pelota. Ahí ganó gran parte de la partida Míchel, que en el vulnerable flanco de Montiel, con Riquelme y Miguel Gutiérrez, fue atacando una y otra vez. Por ahí llegó el córner del 0-1 de Juanpe y por el latifundio del centro del campo en una transición, el 0-2 de Castellanos.

Además, el Girona cerró pronto el grifo de las recuperaciones arriba del Sevilla, pues entendió casi al cuarto de hora que no fomentando eso los de Mendilibar se iban a quedar sin recursos.

Y en la estrategia el Girona estudió bien la zona sevillista colocando el foco en la influencia de uno de los defensores con menos altura, Acuña. Al no haber marca asignada, hizo coincidir con él al jugador más alto, Juanpe, para aproverchar también el despiste del argentino. Es el peaje de defender estas jugadas en zona pura, sin asignar marcas, con lo que se hubiera repartido equitativamente por poderío aéreo y no por espacios asignados.

Ataque

El Girona supo bien cerrar por fuera defendiendo a lo ancho para evitar centros buscando a En-Nesyri. Se le escapó alguno en el ala de Acuña, pero en la derecha, sin Navas, no había ni opciones.

Este equipo, una vez pasado ya el periodo de aclimatación a lo básico del modelo Mendilibar, debería profundizar en mejorar el ataque de posición y eso es algo que corresponde al cuerpo técnico. Sin centros y sin espacios –lo que secuestró el Girona– En-Nesyri no carbura y sólo la salida de Suso dio criterio y buscó otros caminos por dentro.

Virtudes

No rendirse, la fe, la entrega... son cuestiones que no son suficientes.

Talón de Aquiles

La plantilla tiene calidad para no caer en lo fácil y ser siempre un equipo directo. Además, no se corrigieron aspectos en los que el rival superó al Sevilla.