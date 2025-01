Xavi García Pimienta ya tiene a su primer fichaje del mercado invernal y ansiado extremo izquierdo. Rubén Vargas se ha convertido esta mañana, de forma oficial, en nuevo jugador de la plantilla del Sevilla. El futbolista suizo llegó en el día de ayer a la capital hispalense para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato hasta junio de 2029. La operación se ha cerrado tras varias semanas de negociaciones con el Augsburgo de la Bundesliga, el club donde procede, pagando al final el Sevilla 2,5 millones de euros por su traspaso.

Rubén Vargas ya entrena con el Sevilla

Esta mañana, tras cerrar ayer su nuevo contrato, se ha ejercitado por primera vez a las órdenes de Xavi García en la ciudad deportiva del Sevilla. Ruben Vargas ha conocido al resto de sus compañeros, las instalaciones y los campos de entrenamiento de la que será su casa por los próximos cuatro años. El suizo llega justo en la última sesión antes del encuentro de LaLiga ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Partido clave para el Sevilla si quiere subsanar la mala racha de resultados tras el fiasco de la Copa del Rey ante el Almería.

De momento, sin inscribir

Por el momento, el jugador no está inscrito en LaLiga, por lo que no podrá ser parte de la convocatoria de Xavi García Pimienta de cara al encuentro ante el Valencia. No obstante, todavía tiene tiempo el Sevilla para inscribirlo y, si lo ve pertinente, que participe mañana.