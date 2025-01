Rubén Vargas ya está en Sevilla para ser el primer fichaje de enero

Ya está aquí. El primer fichaje del Sevilla en el mercado invernal ya ha aterrizado en el aeropuerto de la capital andaluza. Es Rubén Vargas. El extremo izquierdo internacional por Suiza de 26 años que llega procedente del Augsburgo alemán para incorporarse a las órdenes de Xavi García Pimienta como refuerzo para la segunda parte de la temporada. El helvético ha llegado este jueves a Sevilla después de que en la tarde de ayer, tras varias semanas de largas negociaciones, ambos clubes llegasen a un acuerdo económico para cerrar el fichaje de Rubén Vargas.

Relacionado El Sevilla y las cifras del fichaje de Rubén Vargas

Recién aterrizado en el aeropuerto

El futbolista, como es habitual, ha realizado ha posado en la puerta de llegadas del aeropuerto de San Pablo con la publicidad del Sevilla junto a la imagen de Jesús Navas. Rubén Vargas ha sido recibido por el club e incluso por el director deportivo, que ha sido quien ha llevado a cabo su fichaje, Víctor Orta. Se espera que a lo largo de la tarde el suizo, tras descansar del viaje, realice las habituales pruebas médicas en Sevilla y, si todo sale como se esperaba, que esta misma tarde-noche firme su nuevo contrato con el club andaluz y sea, a todos los derechos, nuevo jugador nervionense.

Las cifras del traspaso de Rubén Vargas

Rubén Vargas llega al Sevilla después de que el club andaluz abonase 2,5 millones de euros al Augsburgo por su traspaso. Una cifra que incluso está sujeta a posibles variables que podría agrandar la cantidad de dinero que paga el club andaluz por los servicios del jugador helvético. Asimismo, Vargas firmará por cuatro temporadas y medias, es decir, hasta junio de 2029 teniendo así el contrato más extenso de toda la plantilla blanquirroja junto a Loïc Badé y Kike Salas. Se espera que se firme el contrato esta misma tarde en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán y se anuncia, oficialmente, su incorporación a la estructura hispalense.

García Pimienta, sobre Rubén Vargas

Semanas antes de que se cerrara su fichaje por el Sevilla, Xavi García Pimienta, el que será el futuro entrenador del suizo, habló en una rueda de prensa sobre su posible incorporación sobre él: “Le conozco perfectamente, pero no quiero hablar de nombres propios. Queda un mes por delante, queda muchísimo. La posición de extremo, sí o sí, he hablado con Víctor y con el presidente, que tenemos que traer un jugador que mejore lo que tenemos, pero no quiero hablar de nombres en concreto”, confesó.