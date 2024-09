Saúl Ñíguez, baja segura para el derbi Sevilla-Betis: partidos y tiempo de lesión

El Sevilla de García Pimienta no para de perder jugadores, especialmente en el centro del campo. Una de las demarcaciones más frágiles en la planificación Víctor Orta para la presente temporada está siendo la más afectada en este inicio de curso. Ya el técnico catalán no pudo contar ante el Valladolid con dos jugadores importantes en la medular, como son Sambi Lokonga y Djibril Sow, este último que estará hasta finales de octubre. Ahora, también en el centro del campo, el Sevilla pierde a uno de jugadores referencia, tanto dentro como fuera del terreno de juego, como es Saúl Ñíguez. El internacional español se marchó retirado del terreno de juego en el comienzo de la segunda mitad del Sevilla-Valladolid al sufrir un fuerte dolor en la parte posterior de su muslo izquierdo.

Parte médico y tiempo de baja de Saúl

En la mañana de este martes, a primera hora, Saúl ha pasado las respectivas pruebas médicas en una de las clínicas de la ciudad para conocer tanto su lesión como el alcance de ella. El Sevilla, una vez analizadas las pruebas, ha comunicado a través de un parte médico qué es lo que tiene el jugador. Según ha informado el club, Saúl sufre una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Una baja que le obligó a salir del Sánchez-Pizjuán tras el partido ante el Valladolid en muletas con la ayuda de su hermano Aarón Ñíguez.

La lesión alejará al ex del Atlético de Madrid de los terrenos de juego durante varias semanas. Según ha podido saber este medio, Saúl estará de baja unos dos meses. De esta forma, no sólo se perderá el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Betis del próximo 6 de octubre, sino también una parte importante de la primera vuelta. Se espera que el Sevilla no cuente con él unos seis o siete encuentros: Athletic Club, Betis, Barcelona, Espanyol, Real Sociedad y Leganés. Así, Saúl sería duda para recibir al Rayo Vallecano el fin de semana del próximo 24 de noviembre, encuentro que aún no tiene una fecha cerrada.

Con menos efectivos en el centro del campo

García Pimienta, que no contará con Saúl para su Sevilla durante los próximos dos meses, tendrá que reinventarse en una medular mermada. Aunque Lokonga, en principio, debería regresar con el resto de grupo en los próximos días, tampoco podrá contar con Sow por lo menos hasta mediados de octubre. Ahora, entran en juego jugadores como Gudelj, Agoumé, Peque o Juanlu, hasta que el catalán vuelva a recuperar efectivos para la causa. Una baja muy sensible en un momento clave para el Sevilla.