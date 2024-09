Saviola recuerda su amistad con Jesús Navas: "Sabía que iba a ser una leyenda"

Sevilla/Un jugador clave en los inicios de Jesús Navas en el Sevilla fue Javier Saviola. Ambos se hicieron inseparables, dentro y fuera del campo. Tenían una complicidad especial y compartían juegos (eran muy jóvenes los dos), comidas, paseos... muchas y largas horas en las concentraciones de un equipo que hizo historia de la mano de Juande Ramos.

El argentino ha recordado la figura de su gran amigo, que está a punto de colgar las botas, y ha destacado cómo desde que empezó a conocerlo y verlo desenvolverse en el campo supo rápido que se iba a convertir en un jugador histórico. El ex internacional con la albiceleste, un jugador conocido mundialmente y que hizo una dupla letal con Aimar en la selección, recordó en Canal Sur Radio la figura del capitán sevillista.

"Escuchar a Jesús siempre me emociona, me trae muchos recuerdos de cuando nos conocimos en Sevilla, vivimos un año espectacular y vivimos una gran amistad. Le quiero mucho a él y a su familia, se portaron muy bien con nosotros. Pasó todas las fronteras futbolísticas. Todo lo que le pase a Jesús, para mí, para mi madre, para todos, es como si nos pasase a nosotros. Sabía que iba a ser una leyenda del Sevilla, sabía que sería uno de los grandes de la historia. Ojalá me invite para su despedida", deseó el delantero que también dejó su huella en el Barcelona,

Saviola cuajó una gran amistad con Jesús Navas que también compartieron las familias de ambos. "En el momento que llegué a Sevilla creamos una gran amistad. Como todo ser humano, a veces buenos, a veces malos, todos tenemos obstáculos, nosotros con Jesús nos encargamos de eso, que él estuviese bien, que sintiese con nosotros lo mismo con su familia. Aquí tiene un amigo para confiar. Era todo muy fluido, pasó la barrera futbolística", indicó.

El argentino lo conoce bien, por eso sabe que los dolores que está refiriendo y los problemas físicos que padece y por los que ha pensado en parar ya definitivamente son cosa seria. "Con su edad, me creo que después de un partido no pueda caminar, la cabeza te juega en contra. Ha sido un ejemplo y todos los chicos deben tomar su legado", culminó.