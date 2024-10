Scaloni llama a Montiel y deja en Sevilla al ‘Colo’ Barco

El segundo parón de selecciones, el del mes de octubre, está a la vuelta de la esquina y las distintas federaciones están ya haciendo públicas sus convocatorias para los inminentes encuentros internacionales. La última en hacerlo ha sido la campeona del mundo, Argentina. La albiceleste de Lionel Scaloni ha comunicado quienes son los 27 jugadores que acudirán a la llamada de la selección para continuar disputando la fase de clasificación al próximo Mundial de 2026.

Montiel sí, Barco no

En esta ocasión, el ex segundo entrenador del Sevilla, Lionel Scaloni, ha dejado una sorpresa en la lista de Argentina respecto al club de Nervión. Valentín ‘Colo’ Barco se ha quedado fuera de la convocatoria para enfrentarse a Venezuela y Bolivia. En el mes de septiembre sí que estuvo presente en la lista, cuando acaba de llegar a la capital de Andalucía. Aunque en aquellos dos encuentros no tuvo ni presencia ni tampoco minutos, fue descartado en los partidos ante Chile y Colombia. Para el mes de octubre no está entre los elegidos y, en su lugar, irán Tagliafico y el exsevillista Marcos Acuña.

Quien sí irá convocado con la selección es Gonzalo Montiel. El lateral diestro del Sevilla, pese a prácticamente no tener presencia alguna en los planes de Xavi García Pimienta y ser suplente de José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez, ha sido convocado por Lionel Scaloni, dejando clara la confianza del seleccionador en él. Junto a Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid, completará la banda de la selección de Argentina este mes de octubre. Jugará en Venezuela el próximo 10 de octubre a las 23:00 hora española y el próximo día 16 frente a Bolivia a las 02:00. Tras ello, regresará para reincorporarse a la dinámica hispalense.

Nyland, un fijo con Noruega

Otro internacional que se ha confirmado es Orjan Nyland. El guardameta del Sevilla ha vuelto a recibir la llamada de la selección de Noruega para el próximo parón internacional. El escandinavo se enfrentará a la selecciones de Eslovenia y Austria los próximos días 10 y 13 de octubre, ambos encuentros correspondientes a la UEFA Nations League que dio comienzo el pasado mes de septiembre. Tras dichos compromisos, tanto Montiel como Nyland regresarán a Sevilla para preparar la vista al líder de LaLiga, el Barcelona de Hansi Flick y después volver a viajar a la Ciudad Condal para enfrentarse al Espanyol.