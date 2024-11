Scaloni protege a Montiel y pide más minutos para él: “Es un caso especial; es difícil dejarlo afuera”

La Argentina de Lionel Scaloni, con la clasificación al Mundial de 2026 casi garantizada como líder del grupo único, comienza a plantearse la reestructuración del grupo de cara a dentro de dos años, con el objetivo de intentar defender el título en Estados Unidos. Jugadores como el exsevillista Marcos Acuña o Guido Rodríguez ya han dejado de tener cabida en los planes del seleccionador, ya sea por edad o por rendimiento deportivo, dando entrada así a caras nuevas que empiezan a tener una mayor presencia en clubes europeos, como Nico Paz o Garnacho. El propio Scaloni, antes de la última cita de la albiceleste en 2024 frente a Perú, ha avisado a sus jugadores en la rueda de prensa previa que estas convocatorias tras la Copa América estaban supeditadas a la falta de tiempo. Pero que el bloque, para 2025, no está garantizado que se mantenga.

El aviso de Scaloni

Scaloni ha asegurado en la rueda de prensa que necesita jugadores que jueguen , una máxima del fútbol de selecciones, para estar en las próximas convocatorias y que tengan una importante presencia en sus respectivos equipos de cara a 2025. Algo que no se había primado en los últimos meses por mantener el grupo que ha sido campeón del mundo y bicampeón de América: “Necesitamos que jueguen los jugadores. Post Copa América fue todo muy seguido y optamos por continuar con la base que nos dio la alegría del título. A partir de ahora, necesitamos que todos jueguen y decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Siempre lo hemos hecho, pero en algunos casos optamos por seguir trayéndolos porque son jugadores importantes y les dimos la derecha. En estos seis partidos se decidió así y no hubo tiempo de citar a otros jugadores, pero desde la siguiente será diferente, aseguró el seleccionador argentino”.

Montiel, el protegido del seleccionador

Un mensaje que calca la situación de uno de los indiscutibles de la selección argentina desde 2020, el sevillista Gonzalo Montiel. El lateral diestro, aunque haya perdido protagonismo brutal en los últimos dos años, tanto en Nervión como en su cesión en el Nottingham Forest, sigue sin caerse de la lista de Scaloni. Lionel Scaloni ha reconocido que el ex de River Plate es un caso especial para él y para la selección: “Es uno de los casos que me preguntaban acerca de los minutos. En estas fechas que vinieron juntas estamos los que vienen estando con nosotros. Darles la derecha porque la merecen y buscar reemplazantes no tenía sentido. Y, en el caso de Gonzalo, cuando lo ves entrenar, competir, es muy difícil dejarlo afuera. Es muy querido en el grupo y te lo quieres llevar a tu casa por cómo se entrena; es increíble”, aseguró Scaloni.

Por otro lado, el seleccionador manda un aviso a su ‘protegido’ Gonzalo Montiel. Necesita tener más minutos para tener más minutos a lo largo del año. Es el deseo de Scaloni que ve como en el Sevilla no se cumple: “Quisiéramos y necesitamos que juegue más, pero es un caso especial. Y, cada vez que ha estado en cancha, nos ha aportado. Esperemos que pueda gozar más de esos minutos que él quiere y nosotros necesitamos”, comentó.