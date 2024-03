Los secretos de Jesús Navas, el padrecito de la selección

Jesús Navas ya es un mito en el Sevilla... y en la selección española. Una leyenda que se sigue reescribiendo conforme pasa el tiempo y sin que pareciera que pasase. Cuando parece que su momento ha pasado, vuelve a dar la sorpresa y a mostrarse en el escaparate. Si en el Sevilla le ha ganado la partida al joven Juanlu, 18 años menor que él, frente a lo que podría parecer al principio de la temporada, en la selección española es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. El día que Luis de la Fuente sorprende llamando a Pau Cubarsí (17 años) quizá la gran sorpresa sea que vuelva a llamar a Jesús Navas. O quizá ya no sea una sorpresa ni sea ése su único secreto. Tiene que haber algo más para que sea elegido incluso en un pico bajo de forma.

Quique Sánchez Flores dio con una tecla que puede servir de pista para los que se preguntan por qué Luis de la Fuente llama a Jesús Navas a sus 38 años y no cita a Sergio Ramos, con 37 años y más experiencia en la selección y en un aparente mejor momento de forma. "Hoy hemos tenido sesión de vídeo y cuando te sientas con Jesús no parece que tenga la edad que tiene ni las internacionalidades que tiene. Está donde está porque tiene humildad, escucha, pregunta, y tiene la curiosidad de un jovencito. Por lo tanto me alegro muchísimo de que su incorporación a la selección vuelva a ser noticia". La humildad y las ganas de aprender, pese a sus 38 años, sus tropecientos mil partidos y su envidiable palmarés: campeón del mundo y de Europa con la selección; ocho títulos con el Sevilla, tres con el Manchester City... Y ahí sigue Jesús Navas.

Luis de la Fuente también habló de ese valor genérico que aporta el palaciego. Citó a tres laterales derechos, una novedad. Pedro Porro, Carvajal y... "Jesús es un ejemplo para todos. Podemos triplicar jugadores en alguna posición y lo hemos hecho desde lo global, la vida en común y para que el rendimiento sea más alto". El riojano parece que mira la aportación al colectivo de Jesús Navas como referencia intergeneracional, ya que podría ser el padre de Pau Cubarsí o de Lamine Yamal (16 años), por ejemplo.

La última vez que Jesús Navas se vistió con la zamarra nacional lo hizo como capitán. Fue el primer capitán sevillista en la historia de la selección. Estrenó brazalete el día que cumplió su partido quincuagésimo con la absoluta. Fue el 16 de noviembre de 2023 en Limasol, Chipre, y España ganó 1-3. Los compañeros y la RFEF le hicieron un homenaje en reconocimiento a su valor futbolístico y a su calidad humana. Aún no había cumplido 38 años.

Meses antes ya había logrado otro hito. El 15 de junio de 2023 se convirtió en el jugador más longevo en defender la enseña nacional, contra Italia. Con 37 años y 207 días, superó a Luis Suárez (36 años y 346 días). Desde entonces en la cima de un escalafón de internacionales impresionante: Ramallets (con 36 años y 318 días), Zubizarreta (36/240), Aduritz (36/240), Cañizares (36/187)... El primero con 35 es Gento (35 años y 359 días). A todos les gana en edad Jesús Navas, que esta Semana Santa podrá convertirse en el único internacional español en jugar con 38 años, en uno de los dos amistosos del último parón de la temporada por compromisos internacionales, con Colombia o Brasil.

En el Sevilla es una referencia. Para el propio Juanlu. Para Kike Salas o Isaac, sobre los que Quique Flores también reivindicó su momento para haber sido citados, el primero con la sub 21 y el segundo con la absoluta. Ya les llegará. Jesús Navas debutó tarde, después de la Eurocopa 2008, en el amistoso España-Argentina (2-1) jugado en el Vicente Calderón el 14 de noviembre de 2009, a siete días de cumplir los 24. Y ahí sigue.