Quique, feliz con la vuelta de Jesús Navas a la selección y "sorprendido" por que no vaya Kike Salas a la sub 21

Con dos días de antelación, Quique Sánchez Flores ha valorado la actualidad del Sevilla antes de que se juegue el partido de la vigésima novena jornada de Primera División en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 14:00. Llega un Celta que está muy metido en la lucha por evitar el descenso, hasta el punto de que estrena entrenador tras la destitución de Rafa Benítez.

Pero quizá lo más llamativo ha sido su respuesta sobre la llamada por Luis de la Fuente a Jesús Navas de nuevo y la ausencia de Kike Salas en la convocatoria de Santi Denia para la selección sub 21. "Respetando mucho a los seleccionadores, me sorprende lo de Kike, es un jugador híper consolidado, un jugador excepcional. Necesitará más tiempo, pero tarde o temprano hay cosas que no tienen remedio. Y la de Kike no tiene remedio y si Dios quiere es un jugador que será seleccionable", aseguró Quique.

El madrileño se mostró encantado, en cambio, con la llamada de Jesús Navas a sus 38 años. "Hoy hemos tenido sesión de vídeo y cuando te sientas con Jesús no parece que tenga la edad que tiene ni las internacionalidades que tiene. Está donde está porque tiene humildad, escucha, pregunta, y tiene la curiosidad de un jovencito. Por lo tanto me alegro muchísimo de que su incorporación a la selección vuelva a ser noticia".

Más adelante fue preguntado por Isaac. ¿Cree que será llamado por la selección absoluta? "Yo creo que sí, porque tiene una forma de jugar que no es pasajera, que trasciende, y que por características las va a mantener en el tiempo. Si no es ahora, será más adelante, pero lo veo preparadísimo. No hay nada como tenerlo y verlo jugar para ver los escalofríos que produce en las defensas contrarias. Si mantiene este nivel, lo veo progresando a esos niveles (de selección)".

El cambio de entrenador en el Celta

Ya en un plano más colectivo, habló del momento del Sevilla antes de encarar su partido con el Celta. "Tenemos la consolidación de un modelo y la idea constante de confirmar cosas que no estaban bien. Y que por momentos, en el último partido por el ejemplo, nos dio la idea de que en el desorden somos vulnerables. Debemos garantizar el orden, por encima de todo, para que a través del orden la calidad de los jugadores se pueda imponer".

El cambio de entrenador, con el recién ascendido al primer equipo celtiña de Claudio Giráldez, tiene sus pros y sus contras. "Nos obliga a pensar que pueden cambiar cosas. Los jugadores a priori todos parten de cero y quieren demostrar cosas, que pueden ser útiles. Y eso genera un grado de optimismo y excitación y eso va a ocurrir. Y por otro lado está el background del Celta durante la temporada, que es pesado, que acelera el estrés y donde nosotros debemos hurgar. En su situación de inseguridad debemos hurgar y hacer todo el daño posible".

La solidez y el orden como premisas

"El intercambio de golpes es inquietante para cualquier entrenador, pero eso ocurrió en un campo en el que es muy difícil que ocurra otra cosa. No fuimos los únicos que fuimos a un intercambio de golpes", dijo Quique sobre el empate en Almería. No hay equipo de la Liga que descuelgue a cuatro o cinco jugadores cuando tú estás atacando, y el Almería lo hace, lo cual da lugar a partidos muy abiertos. No es el caso de los partidos que veníamos jugando, que no eran tan abiertos y eso no significaba que atacáramos menos".

Además, aseguró que la evolución del Sevilla no es hacia el desorden y que el orden no quita pegada: "Hay indicios y señales de que somos un equipo cargamos más el área ahora, llegamos más, rematamos más, tenemos más intención... A veces en velocidad, a veces en circulación, pero siempre con un orden que permita que el jugador se sienta libre. La disciplina nos hace libres, porque hace que el jugador vuele, se suelte su talento y cuando se equipo sepa dónde volver. La disciplina nos hace libres y nos permite volver a juntarnos".

En-Nesyri llega, y si no... Lukébakio

"Hemos preguntado mucho por su pasado", dijo al ser preguntado por Lukébakio. En el Sevilla ya lo conocemos más. Sabemos que ha jugado de extremo, de delantero, sabeos que hizo más goles de delantero que de extremo. Aquí de extremo izquierdo lo ha hecho muy bien. A mí me encanta, es fino, tiene un gran físico, es rápido, tiene golpeo. Me dijeron que es nuestro, que pertenece al Sevilla y es un fichaje fantástico", aseguró, antes de afirmar positivamente sobre el estado de En-Nesyri: "Creo que llega al partido sin problemas".

No es el mismo caso el del marroquí que el de otros que salen de lesión, como Joan Jordán, Mariano... Agoumé... "Son chicos que vienen de lesiones con un tiempo fuera. Lo bueno es que tienen muchas ganas, mucha motivación. Pero tiene de peculiar y de malo que vienen en el estado en el que vienen, todavía no están a nivel físico de poder aguantar muchos minutos. Ojalá los consigamos poner en el campo cuando puedan dar el nivel máximo".

Más específico fue sobre Agoumé. "Tienen el alta para estar con nosotros y luego están las sensaciones y ver qué riesgos pueden correr en un partido, porque el nivel de estrés es diferente. Nosotros no distinguimos quién vino en diciembre o en verano, los tratamos a todos por igual. Y lo que ellos nos devuelven es lo que nos anima a ponerlos más o menos".

"Intentamos ver qué nos puede ir mejor. Más allá de los resultados entendemos las características de los jugadores y hacia dónde podemos ir. Ojalá, y tocamos madera, sigamos igual. El equipo suma puntos en un tramo importante de la Liga, contra rivales muy difíciles el equipo ha competido bien. Vamos afianzando una idea y vamos incorporando a jugadores a un nivel físico", había explicado al comienzo de su comparecencia, mostrando su satisfacción con la evolución del Sevilla.

Darle continuidad al goce de Nervión

Quique no quiere que vuelva a asomar la ansiedad por Nervión, que en sus dos últimos partidos disfrutó mucho con su equipo, aun con emoción. Llega un Celta herido, necesitado, es casi una final, pero... "Debemos abrazar la salud. Creo que estamos en un momento en que sin confianza alguna, no hay motivo para confiarse de nada, debemos tener la visión de querer disfrutar de los partidos. Llevamos dos partidos muy buenos en Nervión, y queremos coger este tercero con las mismas ganas. Con la misma ilusión que contra el Atlético, contra la Real... El primer tiempo con el Osasuna, los primeros 20 minutos con el Alavés. Esto se ha ido alargando en el tiempo y la constante debe ser mantenerlo en un periodo de diez partidos que quedan.

"El partido va a ser difícil, no tengáis la menor duda. Si acaba el partido y en el marcador fue sencillo, fue porque los jugadores lo hicieron muy bien", dijo con optimismo el técnico madrileño.

La diferencia entre Premier y Liga

Sobre el asunto del partido de ida y vuelta del Sevilla en Almería abundó Quique. "En la Premier las transiciones son incontrolables y hay ida y vuelta, pues vale. Allí ganan los mejores, los que tienen más acierto para salir. En la Liga el juego tiene bastante control y todos nos organizamos mucho. Los partidos abiertos normalmente favorecen a los que tienen mejores jugadores y nosotros si hubiéramos tenido un buen día de cara al gol habríamos resuelto el partido en la primera parte de Almería".