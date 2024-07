Así será la pretemporada del Sevilla Atlético: jugadores, amistosos y fechas

Sevilla/El Sevilla Atlético, tras una temporada histórica, está a una semana de comenzar la pretemporada. El primer filial nervionense competirá en una categoría muy exigente, la Primera Federación, por lo que la preparación previa al inicio del campeonato será trascendental para los pupilos de Jesús Galván.

Bajo sus órdenes, comenzarán los primeros reconocimientos médicos los próximos 11 y 12 de julio, comenzando los entrenamientos a partir del 15 de julio, siempre en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El club nervionense, además, ha dado a conocer la lista de futbolistas citados para esas fechas, incluyendo a talentos que han acabado la temporada con el juvenil.

Jesús Galván antes de la semana clave para lograr el ascenso con el Sevilla Atlético. / Juan Ismael Rubio

En total, Jesús Galván tendrá a 26 futbolistas a su disposición para el comienzo de la pretemporada. Un grupo de futbolistas que portarán dorsal del Sevilla Atlético están a las órdenes de Xavi García Pimienta y viajarán con el primer equipo a los distintos amistosos.

Por ello, el técnico hispalense tendrá que tirar de los equipos inferiores. El Sevilla 'C', que, finalmente, sí competirá en Tercera Federación, y el Juvenil 'A' han dotado de distintos futbolistas al primer filial: David López, Bakary, Juan Carlos Cortez, Iker Villar, Juanan, Espiñeira, Gabi, Pochito, Jorge Moreno, Álvaro García, Robert Jalade, Iker Muñoz, Edu Altozano, Nico Guillén, Alexis Ciria y Manuel Ángel. Entre todos estos, destaca la presencia de Nico Guillén y Alexis Ciria, dos de los jugadores más prometedores de la carretera de Utrera e internacionales con España sub 16.

Además, del propio primer filial, Jesús Galván ha citado a todos los disponibles: Matías Árbol, Rafa Romero, Hormigo, Sergio Martínez, Leo Mascaró, Lulo (recuperándose de su lesión), Rivera, Isra y Alexandro.

Amistosos y fechas

El Sevilla Atlético, además de dar a conocer la lista de futbolistas y los días más claves del inicio de la pretemporada, también ha anunciado varios amistosos que se desarrollarán entre julio y agosto. A la espera de más confirmaciones, de momento están cerrado hasta cinco partidos de preparación.

El primero será en el Estadio Luis Rodríguez Salvador, ante el AD Cartaya, el próximo martes 30 de julio. Tres días después, viajarán al Estadio Romano José Fouto para enfrentarse al AD Mérida -viernes 2 de agosto-, antes de regresar a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Manu Bueno y Sorroche disputan el balón durante el derbi de filiales. / Juan Carlos Vázquez

En su feudo se enfrentará la UD Tomares y al Recreativo de Huelva -rival de Primera Federación- los días 6 y 9 de agosto. El último amistoso, por el momento, será ante el Xerez Deportivo FC, el martes 13 de agosto en el Estadio Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera.