Sergio Ramos y una despedida grabada desde finales de mayo

Sevilla/El verano del Sevilla será duro, más después de la salida de una pieza muy importante dentro del vestuario. La decisión de Sergio Ramos de no continuar en Nervión una temporada más, a quien el club ofreció una renovación con una subida salarial -la cual lo colocaba en el escalón de mejor pagados, sin contar los contratos anteriormente firmados como el de Januzaj-, afecta, inevitablemente, a la planificación del mercado de fichajes.

Una decisión que, según el propio Sergio Ramos, no ha sido fácil de tomar, pero que se basa en la familia y su entorno. Más allá de unas razones u otras, lo que está claro es que el camero sabía que no iba a continuar en el Sevilla desde bastante tiempo atrás, pues a finales del mes de mayo grabó su vídeo de despedida de su pueblo, Camas, como así 'delatan' unas fotos publicadas por el jugador hace tres semanas.

La despedida de su pueblo

En los mismos columpios y con la misma ropa que aquella foto publicada en su cuenta oficial de Instagram el pasado 31 de mayo, Sergio Ramos ha emitido un vídeo muy emotivo en sus redes sociales. En este, aparece despidiéndose de sus raíces, de su querido pueblo de Camas. En ese post, el central hispalense explica que "mi vuelta se explicaba por muchas razones, con muchos matices", aunque hace una especial mención a su entorno más íntimo.

"Era un regreso deportivo en un momento delicado, pero también era un regreso emocional de cercanía con el sevillismo y con mi raíces. Camas, mi casa, donde me he vuelto a encontrar con los sitios de siempre, las ilusiones de siempre y las personas de siempre, mi familia. Aquellos que están y los que no están, que siempre son una fuente de motivación cuando miro al cielo y me acuerdo de ellos", continuó el futbolista.

Para terminar, al igual que en su rueda de prensa de despedida en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Sergio Ramos dejó una puerta abierta: "Gracias por darme la posibilidad de soñar cuando era chico. Gracias por darme la oportunidad de cumplir un sueño ahora. La temporada que viene no estaré en Sevilla, pero de tu casa nunca te vas del todo. Agradecido con todos por todo, nunca olvidaré este año".

Unas palabras que completan a un emotivo vídeo, en el cual aparece en los lugares más icónicos de Camas. Entre ellos, el columpio que indica que su decisión estaba, como mínimo, tomada desde el 31 de mayo.