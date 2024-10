El Sevilla anuncia la salida de su director general

Este domingo abandona la entidad uno de los ejecutivos más importantes del Sevilla de las últimas dos décadas. La entidad de Nervión ha hecho público a través de un comunicado la salida de José María Cruz como la entidad, dejando así el cargo de director general por segunda vez. Ha estado vinculado a la institución rojiblanca durante más de 20 años.

Entró en el Sevilla en el año 2002 como miembro del consejo de administración cuando se encontraba al frente del club José María del Nido Benavente. Pero desde 2005 hasta 2012 asumió la dirección general del club, así como vicepresidente de la entidad desde 2008 hasta el final de su primera etapa, viviendo así toda la primera etapa gloriosa del club. No fue hasta 2014 cuando, con José Castro Carmona como presidente del Sevilla, regresó al cargo de director general hasta la actualidad. Cruz deja el club con todo el palmarés del Sevilla del siglo XXI a sus espaldas, incluida la séptima UEFA Europa League.

El comunicado del Sevilla y el motivo de su salida

El Sevilla, a través de un escueto comunicado y únicamente a través de su página web, comunicó su salida en la noche del sábado: “El Sevilla FC quiere agradecer a José María Cruz de Andrés el trabajo y el esfuerzo realizado por la entidad durante todos estos años y reconocer su figura en el desarrollo y evolución del club durante su estancia. Además, le desea toda la suerte en sus proyectos futuros”.

El motivo de la salida de José María Cruz del Sevilla se debe, principalmente, al nuevo proyecto que afronta José María del Nido Carrasco como presidente del club. Como informó Marca, el ya ex director general quiso dar un paso al lado en la reestructuración actual del club, tanto deportiva como institucional, donde el actual máximo dirigente se ha rodeado de personas de confianza. Asimismo, anunció su salida en privado antes del cierre de la pasada temporada para que Del Nido Carrasco tuviera tiempo de encontrar un sucesor, el cual todavía no está definido.

El intento fallido de Mateu Alemany

Una de las opciones que barajó el Sevilla como relevo de José María Cruz fue Mateu Alemany, ex director deportivo del Valencia y Barcelona y expresidente del Mallorca. De su salida de la Ciudad Condal quedó en paro y sin proyecto, después de que se cayese su fichaje por el Aston Villa que, finalmente, tomó Monchi. Alemany no llegó a un acuerdo con Del Nido Carrasco ni en lo económico ni en el cargo, al no poder llegar a tener influencia en las planificaciones deportivas del Sevilla, algo de lo que se encarga actualmente Víctor Orta y su equipo de trabajo.