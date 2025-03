Sevilla-Athletic: Un clásico con mucha sustancia

La Liga sigue llamando a las puertas del Sevilla y el Sevilla parece dispuesto a asomarse por la rendija para afrontar esa llamada del destino. El triunfo en Anoeta, por cómo fue además, ha dejado una nueva sensación en el vestuario y el entorno del club. Ahora se mira la clasificación no ya con optimismo sino con ilusión. La virtual constatación de que habrá un quinto puesto de Champions para España amplía el abanico de participantes en Europa en la próxima temporada y ese inesperado caramelo lo quiere aprehender el grupo que entrena García Pimienta. Hoy es un buen día para demostrar si esa hambre es real o se trata de un capricho goloso pasajero.

El Ramón Sánchez-Pizjuán acoge un clásico de la Liga. Un Sevilla-Athletic nada menos, que se ha disputado ya en Primera División 80 veces con muchos más resultados positivos para los locales que para los visitantes. En esos enfrentamientos previos hubo 47 victorias sevillistas por 12 triunfos bilbaínos frente a 21 empates si bien en el último lustro el equipo vizcaíno se ha atragantado por Nervión. La temporada pasada ganó casi con comodidad el Athletic 0-2.

Onces probables. / E.F. / Infografía

Pero el propio Valverde se ha encargado de recordar que tradicionalmente su equipo sufre bastante en el coliseo nervionense. Y que además ahora mismo el Sevilla de García Pimienta está en un momento de ascetismo, como de mística de iluminado llevado por el empaque con el que se impuso a la Real Sociedad en Anoeta. Entonces su rival estaba distraído por la Europa League. Y el Athletic también llega condicionado por el partido del jueves frente a la Roma, con la diferencia de que eliminaron a su rival y ese plus de energía moral palia el lógico cansancio físico que puedan tener los chicarrones vizcaínos.

Más allá del triunfo en la Bella Easo hay que destacar que en este año 2025 el Sevilla apenas ha perdido en Liga con el Barcelona. No hay que olvidar aquel feo baldón en la Copa frente al Almería nada más empezar el año. Pero esto ya cae lejos y desde aquel 3 de enero el equipo de García Pimienta ha ido ganando en solidez. También en efectivos. El barcelonés se congratuló el viernes de que apenas tiene ya inquilinos la enfermería y eso le ha dado al equipo variedad de recursos y mucha más energía.

Encima Ejuke se reencontró a sí mismo con el gol triunfal en Anoeta, un golazo, y ya no sólo depende de la inspiración de Lukébakio este Sevilla que sigue adoleciendo de falta de gol de su delantero centro. Esto puede paliarse también con el regreso a la normalidad de Akor Adams tras su fugaz debut en Getafe. Y Kike Salas, el último en dar un sustito, se ejercitó ayer y parece que podrá seguir ofreciendo su solidez y su firmeza a la zaga.

Todas estas circunstancias se ponen en el platillo de las cosas positivas y el fiel se decanta hacia ese lado pese a que en la balanza aún tiene mucho peso que el Sevilla no gana en casa desde el pasado 14 de diciembre, frente al Celta el día que Jesús Navas se despidió de Nervión. El palaciego aún no ha podido celebrar un triunfo vestido de particular en la grada del Sánchez-Pizjuán. Y ya va siendo hora de que disfrute con los suyos como un sevillista más. Tanto de lo mismo podría decirse de una afición que no ha abandonado al equipo.

Hoy aparece una gran oportunidad. Llega un equipo en puesto Champions pero cansado por el lastre europeo. Es un clásico de la Liga y llega con mucha sustancia.